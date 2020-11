Justice League Snyder Cut : Wonder Woman se dévoile à travers de nouvelles images

De nouvelles images du tournage de la « Snyder Cut de Justice League » donnent un aperçu du retour de Gal Gadot dans la peau de Wonder Woman. Cette dernière est accompagnée de ses fidèles Amazones.

Bientôt le retour de la Justice League

En 2017, Warner Bros Studios propose Justice League, la grande réunion super-héroïque du DC Extended Universe (DCEU). Malheureusement, le film reçoit des critiques désastreuses, que ce soit de la presse comme des spectateurs. Le long-métrage ne fait pas assez également au box-office avec un peu plus de 657 millions de dollars de recettes. Un score décevant pour la Warner quand la concurrence Marvel dépasse régulièrement le milliard de dollars.

© Warner Bros Studios

La faute, notamment, à une production houleuse. En effet, Zack Snyder, le réalisateur attitré de Justice League, a abandonné le tournage avant la fin. Et même s'il est crédité en tant que metteur en scène, c'est Joss Whedon qui a terminé le film. Le réalisateur de Avengers est venu au secours de la Warner et a terminé le long-métrage. Depuis, les fans réclament une nouvelle version de Justice League. Ils exigent que Zack Snyder vienne conclure lui-même son œuvre. Et contre toute attente, la Warner a donné son feu vert. L'artiste travaille actuellement sur une nouvelle coupe de Justice League qui durera approximativement 4h et sera disponible sur HBO Max début 2021.

Premiers aperçus de Wonder Woman

Récemment, le directeur de la photographie Fabian Wagner s'est rendu sur son compte Instagram pour révéler de nouvelles images de Wonder Woman et des Amazones. Des photographies qui représentent Gal Gadot de retour dans son rôle de justicière sur fond vert et quelques Amazones sur leur île protégée. La comédienne reprend ainsi le rôle de Diana Prince pour la cinquième fois (en comptant Wonder Woman 1984). L'autre actrice est Lisa Loven Kongsli, qui réapparaît donc dans son rôle de Menalippe après Wonder Woman et Justice League :

Ces images de Fabian Wagner ne manqueront pas de renforcer les attentes des fans. Bien que Wonder Woman et les Amazones aient joué un rôle prépondérant dans la version de 2017, de nombreux fans en attendent encore d'avantage et espèrent que le traitement de ces personnages cultes sera à l'image de celui des comics. Il semble que cette Snyder Cut présentera beaucoup plus d'Amazones et fournira davantage d'explications quant aux fonctions des Boîtes Mères. Rendez-vous courant 2021 sur HBO Max.