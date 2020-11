Justice League : Warner a trouvé le premier Steppenwolf trop effrayant

Zack Snyder va pouvoir faire tout ce qu'il veut avec son montage de "Justice League", même revoir le look du méchant Steppenwolf. Il explique pourquoi il a été changé pour la version cinéma et pointe du doigt le comportement de la Fox qui ne voulait pas d'un ennemi trop effrayant.

Steppenwolf a droit à une seconde chance

On tape beaucoup sur Joss Whedon pour parler du ratage Justice League mais le remplaçant de Zack Snyder n'est pas l'unique responsable. La Warner n'était pas entièrement d'accord avec les idées du metteur en scène et a profité de cette occasion pour changer ce qui ne lui plaisait pas. L'histoire suit un groupe de super-héros formé par Batman (Ben Affleck), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa), Wonder Woman (Gal Gadot), Superman (Henry Cavill) et Cyborg (Ray Fisher) lors de l'arrivée sur Terre de Steppenwolf (Ciarán Hinds), un méchant qui veut s'emparer des trois Boîtes-mères. À l'inverse de Darkseid (Ray Porter), il n'a pas sauté du scénario mais son look a largement été revu par rapport à ce que voulait Zack Snyder. Parmi toutes les mauvaises idées prises, celle-ci est l'une des plus importantes. Le public s'est moqué de Steppenwolf, à cause de son allure trop humaine qui ne faisait pas du tout peur. Un méchant doit inspirer la crainte et cet objectif était complément manqué avec lui.

Un look revu... Mais pas forcément convaincant

L'erreur sera modifiée dans la Snyder Cut diffusée comme une mini-série de 4 heures en 2021 sur HBO Max. Steppenwolf revient à son look initial et nous avons déjà pu l'observer de près. La différence est flagrante, avec des piques qui recouvrent son armure et un visage aux traits plus durs.

Justice League ©Warner Bros

On mentirait si on disait qu'on le trouve totalement réussi mais au moins on a l'impression de voir un vrai méchant de comics - son allure reste tout de même différente de celle que les lecteurs connaissent. Dans une nouvelle vidéo, Zack Snyder revient sur la raison du changement de design. Pas question d'épargner quiconque, il dit explicitement que la Warner est responsable car elle trouvait son Steppenwolf trop effrayant pour un spectacle grand public.

C'est là où l'on se dit que les décisionnaires à Hollywood sont parfois à côté de la plaque. Rendre un méchant plus lisse est totalement contre-productif. Cette décision peut s'expliquer en partie par l'argent investi. Le studio a déboursé dans les 300 millions de dollars uniquement pour le budget. Une somme délirante, supérieure à ce qu'on trouve actuellement dans le genre. Si on ajoute à ça des frais de promotion, l'enveloppe s'épaissit. Il faut être sûr derrière de récupérer la mise de base, puis faire un bénéfice qui prouve que l'entreprise valait le coup. Un méchant qui fait trop peur, c'est la crainte d'exclure le plus jeune public.

On se rangera du côté de Zack Snyder, qui pense que son Steppenwolf doit représenter une menace d'abord par son physique. Cependant, l'intention est là mais l'exécution laisse à désirer. La qualité des effets visuels n'est pas le point fort du personnage. Faute de mieux, on se contentera du moins pire.

Justice League ©Warner Bros

L'autre méchant, Darkseid (image ci-dessus), sera enfin exploité après avoir été évincé du montage cinéma. Son look, également connu, est quant à lui réussi. Il prendra la place qu'il mérite au sein de l'intrigue. Son importance aurait été encore plus tangible si Zack Snyder avait pu aller au bout de la trilogie qu'il avait en tête. Suite à la défaite de Steppenwolf, c'est Darkseid qui devenait l'ennemi numéro un...