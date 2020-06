Justice League : Zack Snyder annonce des révélations sur Robin

La Snyder Cut de "Justice League" est un fantasme pour tous les admirateurs du réalisateur. Il va enfin pouvoir montrer sa version du film, celle à propos de laquelle il a tant parlé. Nous devrions en apprendre plus sur le sort de ce Robin déclaré mort dans "Batman v Superman."

Le Justice League que la Warner a sorti en 2017 est incontestablement un massacre. Par l'intermédiaire de sa plateforme HBO Max, le studio va se rattraper en laissant Zack Snyder reprendre son travail et donner naissance à sa vision. Les spectateurs attendent ce montage avec excitation et il devrait aborder plusieurs points totalement délaissés dans le film "signé" par Joss Whedon. Ce sera l'occasion d'en apprendre davantage sur la mort de Robin, l'acolyte de Batman dont il est question rapidement dans Batman v Superman. Lors d'un commentaire sur le réseau Vero, Zack Snyder a annoncé que nous allions en apprendre plus sur ce personnage dans son montage de Justice League. Une nouvelle raison d'attendre cette Snyder Cut puisque cette partie a été entièrement retirée de la version cinéma :

Zack Snyder en avait déjà dit un peu sur ce Robin qu'on n'a jamais pu voir. Derrière le costume se trouvait Dick Grayson - et non pas Jason Todd comme certains ont pu le penser. Nous savions qu'il avait été tué par le Joker, avec ce moment où Bruce Wayne regarde la tenue de son ancien ami avec un message laissé dessus par le méchant le plus emblématique de Gotham.

Comment est-il mort ? Quelles sont les conséquences pour ce Batman ? Des interrogations qui avaient été éludées jusqu'ici et qui pourraient apporter du relief, à la fois à l'univers étendu et à la fois au personnage de Ben Affleck - même si on risque de ne plus le voir à l'avenir.

La Snyder Cut de Justice League réglera-t-elle tout ?

Plus on en sait et plus cette Snyder Cut s'annonce riche. Justice League ne va plus du tout ressembler à ce qu'on a enduré dans les salles obscures. De ce que l'on a appris pour le moment, Martian Manhunter jouera un rôle dans le film, Darkseid entrera enfin en action, Cyborg aura un meilleur traitement et les autres personnages principaux vont pouvoir voir leur arc narratif respectif abordé avec un angle plus poussé. Il suffit de fouiller un peu pour découvrir aussi plusieurs images inédites révélées depuis des mois par le metteur en scène.

Avec toute cette attente et le teasing de Zack Snyder, on espère pour lui qu'il sera à la hauteur des fantasmes des fans. Son Justice League arrivera sur HBO Max en 2021, sans date précise.