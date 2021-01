Justice League : Zack Snyder explique l'importance du costume noir de Superman

La promotion de la Snyder Cut de "Justice League" s’accélère à quelques semaines de sa sortie sur HBO Max. Le cinéaste Zack Snyder s’est étendu sur le costume noir de Superman lors d’une interview avec Comic Book Debate.

La Snyder Cut

On va pas entrer dans les détails, mais pour faire court, la Snyder Cut de Justice League est une nouvelle version du film Justice League sorti en 2017. A l’époque, Zack Snyder avait été dans l’impossibilité de terminer le film à cause de problèmes personnels. La Warner a donc fait appel à Joss Whedon pour le remplacer. En ressort un film hybride totalement raté et détruit par les critiques et les spectateurs. Peu de temps après la sortie de cette réunion super-héroïque, de nombreux fans ont réclamé une nouvelle version du film réalisée en intégralité par Zack Snyder. Contre toute attente, la Warner a donné son feu vert pour ce projet inédit.

Batman V Superman : L'Aube de Justice ©Warner Bros Studios

La Snyder Cut sera donc la vision complète de Zack Snyder qui proposera un montage de 4h diffusé sur HBO Max début 2021. Il utilisera principalement les rushs de son premier tournage, offrira un montage différent et avec quelques nouvelles scènes supplémentaires, notamment pour ajouter le Joker de Jared Leto dans le film. Un projet ambitieux qui a de quoi séduire les fans de DC Comics.

Le costume noir de Superman

Evidemment, Henry Cavill sera donc de retour dans la peau de Superman. Mais cette fois, il sera différent. Lors d’une interview avec Comic Book Debate, le cinéaste a abordé l’idée de mettre l’homme d’acier dans un costume noir. Une représentation différente pourtant bien connue des lecteurs de comics. Le réalisateur a expliqué comment il comptait inclure cette différence au scénario et sa vision du super-héros :

Je voulais vraiment le costume noir. Ça avait du sens pour moi parce que Superman est un personnage notoire qui ne grandit pas. Il est comme un rocher où tout s'écrase contre lui. C'est vraiment une ancienne version, le vieux Superman, alors que j'avais l'impression que mon Superman devait, à chaque étape, passer au niveau supérieur et apprendre quelque chose de nouveau. Il devait être quelque chose de différent, car à la fin, il devait y avoir une étape finale pour Superman. Il s'agissait de son ​​vrai retour, ou de sa véritable entrée dans ce que je considérerais comme le Superman classique. Nous ne l'obtenons pas vraiment dans la première version.

Superman Univers Hors-Série 4 ©Urban Comics/DC Comics

Nommé le Solar Suit, ce costume, comme son nom l’indique, est étroitement lié au soleil. Il absorbe les rayons de l’étoile pour donner davantage de force et de vitalité à son porteur. Dans les comics, Superman réapparaît avec ce costume après sa mort présumée. Cette tenue de combat kryptonienne est donc généralement utilisée par les combattants blessés et agit comme une couveuse, permettant de les protéger et de leur offrir une force accrue. Mais Zack Snyder y voit une autre utilité, plus pragmatique :

J'ai aussi le sentiment que le costume noir est un excellent marqueur de temps. Donc si vous voyez un flashback ou un flashforward, le costume noir vous permet de savoir où vous en êtes dans cet arc particulier.

Ainsi, la Snyder Cut devrait proposer une représentation inédite et différente de Superman. Le cinéaste est désireux de dépeindre un protagoniste affaibli, en proie au doute, qui va devoir se réaffirmer pour pouvoir affronter Steppenwolf, et surtout Darkseid.