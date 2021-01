Justice League : Zack Snyder ne devrait pas faire de suite

"Justice League" aura probablement, et c'est logique, un jour une suite. Sera-t-elle mise en scène par Zack Snyder ? Rien n'est moins sûr. Après la sortie de sa Snyder Cut en 2021 sur HBO Max, le réalisateur devrait en rester là.

Justice League : Zack attaque

Justice League, à sa sortie en 2017, a déçu de nombreux spectateurs. Il faut dire que sa production a été plus que chaotique. Zack Snyder a dû quitter le tournage pour des raisons personnelles et Joss Whedon a pris le relai tant bien que mal. Le résultat, à la recherche d'un équilibre entre les deux styles, finit par ne ressembler finalement à aucun des deux. Avec 600 millions de recettes, le film fut loin des attentes du studio. Pourtant, certains qu'il y avait potentiellement du bon derrière tout ça, les fans ont fait le forcing pour que Snyder ait le droit de proposer sa propre vision. Ce pressing porta ses fruits quelques temps plus tard et nous aurons bientôt la chance de découvrir ce montage sur HBO Max. Nous ne connaissons pas encore la date précise de diffusion, mais ce sera assurément en 2021.

Le DCU s'est poursuivi dernièrement avec Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins. L'Amazone aura même droit à une troisième aventure, même si ce deuxième épisode a été assez froidement reçu par les spectateurs. Batman sera lui de retour sous les traits de Robert Pattinson dans The Batman de Matt Reeves. On apprenait enfin il y a quelques jours que la production de The Flash : Flashpoint d'Andy Muschietti commencerait dès la fin de celle de The Batman. Et pour Zack Snyder, quelle est la suite dans le DCU ?

Snyder-nière chance

Dans une interview sur le compte YouTube de ComicBook Debate, Zack Snyder a donné des nouvelles de sa collaboration avec DC. Comme il le rappelle, jamais il ne pensait retravailler sur le film Justice League qui a maintenant plus de trois ans. Pour lui, c'est un vieux projet et il comprend qu'entre temps l'univers des super-héros a évolué sans lui. Lui avait des plans pour faire 5 films en tout, mais les choses ont avancé sans lui.

Et ce qui est vrai dans un sens l'est également dans l'autre. Snyder n'est pas resté les bras croisés et a lui aussi fait avancer ses projets. Il a mis en scène Army of the Dead pour Netflix, et en fera même une série Army of the Dead : Lost Vegas pour le même service de streaming. Il est donc très occupé et bien loin de penser à mettre en chantier une suite de Justice League. Par contre, il se sent très privilégié d'avoir autant de soutien de la part des fans. Il n'a pourtant pas l'intention de mettre en scène la suite.

Néanmoins, comme tout bon communiquant, il ne ferme pas totalement la porte à l'idée. Il rajoute en effet qu'il ne pensait pas avoir le droit de proposer son montage de Justice League et ce sera pourtant le cas. Les choses peuvent donc également changer pour sa suite dans le futur.

Pour y voir un peu plus clair, il faudra probablement attendre l'accueil réservé à cette nouvelle version du premier film. Si l'enthousiasme est là, un deuxième épisode peut naître. Néanmoins, il est encore possible que la magie de Snyder ne soit pas assez forte pour changer la qualité intrinsèque de l’œuvre originale.