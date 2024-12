Kaamelott 2 : de nouvelles informations majeures sur le film dévoilées !

Plus de trois ans après la sortie de "Kaamelott : Premier volet", Alexandre Astier a donné de nouvelles informations majeures sur le second film. Dont sa date de sortie.

Le Roi Arthur reviendra dans Kaamelott : Deuxième volet

De longues années après la fin de la diffusion de sa série culte, Alexandre Astier a décidé de clôturer l’histoire de Kaamelott avec une trilogie de longs-métrages. Le premier volet, sorti en 2021, nous présente le retour du Roi Arthur sur l’île de Bretagne. Ce dernier y revient alors que la résistance s’organise pour lutter contre Lancelot du Lac, qui fait désormais régner la terreur sur le royaume de Logres.

Très attendu avant sa sortie, Kaamelott : Premier volet a attiré plus de deux millions de spectateurs dans les salles. Mais depuis, les fans ont dû attendre très longtemps pour avoir des nouvelles du deuxième volet. L’interprète de Dame Séli, Jöelle Sevilla, a finalement révélé il y a plusieurs mois que le tournage du film était prévu pour juin. Après cette première révélation, Alexandre Astier vient d’en dire un peu plus sur la suite de l’aventure du Roi Arthur et compagnie.

Premières images et premiers détails sur le film

Première consacre son nouveau numéro aux films les plus attendus de 2025. Pour l’occasion, le magazine a partagé les premières photos de Kaamelott : Deuxième volet. Le premier cliché nous montre le Roi Arthur seul, l’air grave. Sur la seconde photo, le personnage incarné par Alexandre Astier est allongé dans un lit aux côtés de Guenièvre, toujours jouée par Anne Girouard. Il paraît cette fois pensif.



Kaamelott : Deuxième volet © Achille de San Nicolas / Regular Kaamelott : Deuxième volet © Achille de San Nicolas / Regular

Alexandre Astier a aussi donné quelques détails sur ce nouveau film. Il a assuré que celui-ci irait « plus loin » en termes de spectacle. Interrogé sur le film Star Wars auquel Kaamelott : Deuxième volet ressemblerait le plus, l’interprète d’Arthur a répondu sans hésiter L’Empire contre-attaque. Car selon ses propres dires, cette nouvelle histoire « finit en sentant le roussi… »

Sortie l’année prochaine !

Alexandre Astier a aussi donné une information attendue par tous les fans : la date de sortie de Kaamelott : Deuxième volet. Ainsi, nous savons désormais que le long-métrage arrivera dans les salles françaises le 22 octobre 2025.

Les fans seront aussi ravis d’apprendre qu’ils n’auront pas à attendre aussi longtemps qu’entre les deux premiers volets pour découvrir le troisième film Kaamelott. Car Alexandre Astier a choisi de le tourner en même temps que le deuxième. Et les prises de vues seront bientôt terminées. Ce qui signifie que le troisième film devrait sortir en 2026. On attend toutefois la confirmation de cette information, et une date plus précise.