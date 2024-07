Kaamelott 2 : enfin la nouvelle que les fans attendaient

Alors que le premier volet de la trilogie "Kaamelott" est sorti il y a maintenant trois ans, on attendait des nouvelles de la suite. Joelle Sevilla en a enfin donné. Le tournage de "Kaamelott 2" aurait débuté.

Kaamelott 2 se fait attendre

Douze ans après la fin de la série Kaamelott, véritable carton durant et après sa diffusion, Alexandre Astier a dévoilé en 2021 le long-métrage qui poursuit l’histoire du Roi Arthur et de ceux qui l’entourent. Le film raconte le retour de ce dernier sur l’île de Bretagne, alors que Lancelot du Lac fait régner la terreur sur le royaume de Logres et que la résistance s’organise.

Kaamelott : Premier volet a été un triomphe au box-office. Il a été le plus grand succès de l’année en France, rassemblant plus de deux millions de spectateurs dans les salles. Mais alors que le long-métrage a toujours été pensé comme le premier d’une trilogie, on attendait depuis sa sortie des nouvelles du prochain volet. Or, l’une de ses principales actrices en a enfin donné.

Le tournage a visiblement commencé !

Dans l’univers créé par Alexandre Astier, Joëlle Sevilla incarne un personnage bien connu des fans : Dame Séli. Comme le rapporte la chaîne YouTube Capsul Pop, celle qui est en réalité la mère du créateur de Kaamelott a donné une interview au média Lyon Femmes en juin dernier. Et elle a fait une révélation importante. Ainsi, elle a affirmé que le tournage était prévu pour ce même mois :

Je commence en juin le tournage de Kaamelott Volume 2.

À en croire ses propos, les prises de vue du second volet de Kaamelott ont donc commencé. Si aucune image n’a fuité pour le moment, on peut s’attendre à ce que cela arrive dans les prochains mois. On espère aussi qu’Alexandre Astier lui-même communiquera sur le développement du projet.

Vers une sortie l’année prochaine ?

Pour l’instant, l’intrigue du second volet de Kaamelott reste totalement inconnue. Joëlle Sevilla n’a donné aucun détail sur le sujet. Et pour cause, elle a également avoué que les comédiens n’ont pas accès au scénario pendant qu’Alexandre Astier le développe. Ce dernier garde donc secret ce qu’il a écrit jusqu’au moment de tournage, ou au moins jusqu’à peu de temps avant.

Si les informations sur Kaamelott 2 restent donc très peu nombreuses, l’annonce du début du tournage du film est une très bonne nouvelle. Si celui-ci se déroule bien, on peut espérer pouvoir découvrir le long-métrage dans les salles l’année prochaine.