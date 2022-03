Kaamelott 2 : où en est le film ? Alexandre Astier répond

Les fans de "Kaamelott" ont fait preuve de patience mais ils ont été récompensés l'année dernière avec la sortie dans les salles du premier film. L'histoire n'est pas terminée et une suite doit voir le jour. Alexandre Astier vient de donner des nouvelles de ce second volet.

Kaamelott : du petit au grand écran

En 2009 se terminait la série Kaamelott diffusée sur M6. En l'espace de quelques années, elle était parvenue à créer un solide noyau de fans. Cette co-création d'Alexandre Astier reposait sur la fameuse légende du Roi Arthur. Avec pas mal d'humour, elle suivait cette figure culte dans sa quête du Saint Graal, avec une irrésistible galerie de personnages secondaires. L'arrêt du show avec le Livre VI ne devait pas marquer la fin de l'univers. Un passage au cinéma était prévu pour prolonger l'aventure, avec des moyens plus amples. Plus d'une décennie plus tard, en 2021, un long-métrage a enfin vu le jour. Sous-titré Premier volet, il confirmait donc bien qu'un projet de trilogie était toujours d'actualité.

L'intrigue du film se déroule 10 ans après la dernière saison, avec un Arthur qui a laissé sa place à son rival, Lancelot du Lac. Face à l'urgence de la situation, les Dieux réclament le retour de l'ancien roi, pour mener la résistance. Plus ambitieux, ce projet a été un beau succès dans les salles. Malgré une arrivée dans un contexte compliqué (la réouverture des salles en pleine pandémie), il a cumulé plus de 2.6 millions d'entrées en France. Désormais, la question que se posent les fans est la suivante : combien de temps faudra-t-il attendre pour découvrir la suite ?

Arthur (Alexandre Astier) - Kaamelott – Premier volet ©SND

Un tournage espéré en 2023

De passage dans l'émission En Aparté, Alexandre Astier a été questionné sur la suite de la trilogie. Il ne s'est pas dérobé et a commencé par préciser à nouveau que nous aurons deux films. L'idée est que le second volet sera scindé en deux mais tourné à la suite. Un processus qui permettra des sorties à quelques mois d'intervalle seulement. Avant ça, il y a un énorme tournage à gérer et Alexandre Astier annonce qu'il aimerait lancer la production au printemps 2023.

Il est à la Kill Bill, un peu, vous voyez ? C'est 2 x 2 heures, séparés par 4-5 mois en sortie. Donc déjà pour moi c'est un tournage de 4 heures de film. C'est un peu différent. J'aimerais bien tourner au printemps prochain. Ouais, au printemps 2023, si j'y arrive !

Pour le moment, l'écriture n'est pas encore terminée. Si tout se goupille bien, les deux films pourraient sortir durant l'année 2024. Ce qui peut paraître lointain mais ce délai reste toujours plus minime que celui qui a séparé la série du premier volet cinématographique.