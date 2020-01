Kaamelott : la bande-annonce du premier film est là !

Vous avez aimé ? Partagez :

On l’a attendu pendant des années jusqu’à ne plus y croire, mais finalement le film Kaamelott va bien se faire. Et quelques mois après l’annonce du début du tournage, voilà que nous arrive la bande-annonce de ce « Kaamelott premier volet ».

Il faut le voir pour le croire, mais c’est maintenant une réalité tangible. SND a diffusé la bande-annonce de Kaamelott premier volet, la suite au cinéma de la série Kaamelott, et c’est un moment historique ! Onze ans après la fin de la série, 458 épisodes et presque autant de fous rires devant les imbécillités joyeuses des chevaliers et l’exaspération de leur roi. Une bande-annonce à découvrir en une de cet article.

Le film Kaamelott se dévoile enfin !

Il y a quinze ans, le premier épisode de la série culte Kaamelott était diffusé sur M6. Personne n’imaginait alors, y compris ses créateurs Alexandre Astier, Alain Kappauf et Jean-Yves Robin, que le succès serait à ce point hors normes. Pourtant, le format et l’idée, le quotidien du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde dans une version très décalée de la légende arthurienne – développés en sketchs de 3 minutes et rassemblés en « Livres » -, ne garantissaient pas qu’un si large public serait trouvé. La série va se développer sur six livres, allongeant progressivement son format et s’étendant visuellement pour finir avec des épisodes de 52 minutes et un ton plus dramatique (livres V et VI), loin de la concision et des délires des premiers livres.

Bref, Kaamelott est une série comique de très haut vol, un véritable bijou d’humour et d’intelligence qui dispose d’un ton unique. Et on a forcément hâte de voir l’aventure se poursuivre enfin en long-métrage. On retrouve plusieurs des personnages centraux de la série comme, évidemment, Karadoc et Perceval, on aperçoit Merlin et Léodagan, mais Arthur est absent de cette première bande-annonce. On sait par ailleurs qu’une foule d’autres acteurs est là : Alain Chabat, Antoine de Caunes, Christian Clavier, Clovis Cornillac et bien d’autres, dont le chanteur Sting ! Le film semble être doté d’un budget très conséquent, et promet un voyage dans plusieurs contrées.

Une musique grave et plutôt martiale porte la bande-annonce, et la seule réplique sort de la bouche de l’immense Perceval, dans son style unique : « la patience est un plat qui se mange sans sauce ». Si le film va donc offrir de l’humour dans le style de la série, une ambiance dramatique se fait aussi sentir, avec notamment des images de batailles qui donnent très envie.

Kaamelott premier volet est attendu pour le 29 juillet 2020 dans les salles.