Kaamelott : le casting s'affiche !

Prévu pour le 21 juillet prochain dans les salles de cinéma, « Kaamelott » se précise un peu plus. Alexandre Astier vient en effet de sortir une série de posters qui présente certains membres de son casting.

Kaamelott : une série culte

Kaamelott est une série culte pour le public français. Créé en 2005 par Alexandre Astier, le show a rencontré un énorme succès. Pendant quatre années, Alexandre Astier, Alain Kappauf et Jean-Yves Robin ont dérivé la légende du roi Arthur à travers de petites scénettes. En 6 saisons pour 458 épisodes, Alexandre Astier a mélangé les genres et s'est attiré les louanges des critiques et du public.

Kaamelott ©CALT Productions

Il a commencé avec un format de 3 minutes, puis les épisodes sont passés à 7 minutes ; enfin les dernières saisons proposaient des épisodes de 45 minutes. Des changements de durées pour des modifications de tons qui font également la renommée de la série. Côté casting, Kaamelott a réuni tout le fleuron du cinéma français. Mais quelques comédiens récurrents venaient donner la réplique au Roi Arthur interprété par Alexandre Astier. Ainsi, la distribution réunissait notamment Lionnel Astier, Simon Astier, Franck Pitiot, Jean-Christophe Hembert, Jacques Chambon, etc... De nombreux guests comme Elie Semoun, Antoine De Caunes, Audrey Fleurot, Bruno Salomone venaient régulièrement faire des apparitions.

Bientôt le film

Kaamelott – Premier Volet est très attendu par les fans de la série. Prévu pour le 21 juillet prochain, ce long-métrage a été de nombreuses fois repoussé à cause de la pandémie de la COVID-19. Mais cette fois, le film s'apprête enfin à sortir. Alexandre Astier va reprendre son intrigue 10 ans après que Lancelot ait pris le pouvoir. Ce dernier organise une chasse aux sorcières pour retrouver Arthur et ses chevaliers, aujourd'hui divisés et dispersés.

Côté casting, Alexandre Astier n'y est pas allé de main morte et réunit une distribution hallucinante, notamment composée de comédiens comme Alain Chabat, Géraldine Nakache, Clovis Cornillac, Christian Clavier, Antoine de Caunes, etc... Aujourd'hui, Alexandre Astier, scénariste, réalisateur et acteur sur le projet, vient de partager des affiches inédites de ses personnages. Une longue série de posters qui met en avant Lionel Astier dans la peau de Léodagan ; Guillaume Gallienne dans la peau de Alzagar ; Thomas Cousseau de retour dans le rôle de Lancelot ; François Rollin en Loth ; Clovis Cornillac dans les habits de Quarto ; Guillaume Briat en Roi Burgonde ; Franck Pitiot de retour dans la peau de l'inimitable Perceval ; Alain Chabat en Duc d'Aquitaine ; Anne Girouard dans la peau de Guenièvre ; Christian Clavier dans le rôle du Jurisconsulte ; Joëlle Sevilla en Séli ; et enfin Antoine de Caunes dans la peau de Dagonet. On vous laisse avec ces superbes affiches en attendant la sortie du film le 21 juillet 2021 :