Kaamelott le film a une nouvelle date de sortie

"Kaamelott - Premier volet", le film faisant suite à la série "Kaamelott" initialement prévu pour le 29 juillet en France, a vu sa date de sortie être décalée de plusieurs mois par SND en raison de la crise actuelle.

Pendant des années les fans de Kaamelott ont attendu le Saint Graal, à savoir un premier film faisant suite à la série d'Alexandre Astier. Mais alors qu'on n'y croyait plus trop, le tournage de Kaamelott - Premier volet a finalement été lancé en début d'année 2019. Un tournage qui s'est déroulé sans encombre puisqu'une première bande-annonce est arrivée un an plus tard, avec la promesse de pouvoir découvrir le résultat sur grand écran le 29 juillet 2020... Du moins, avant que la pandémie de coronavirus n'éclate.

Le film Kaamelott repoussé de plusieurs mois

Inutile de le rappeler, nous vivons actuellement une crise mondiale et tous les secteurs sont touchés. Le cinéma n'y échappe pas, évidemment, et de nombreux films ont vu leur date de sortie être repoussée. Pour certain, les tournages ont été interrompus, pour d'autres, c'est la fermeture des salles de cinéma (et l'incertitude sur une réouverture) qui a causé un report. C'est évidemment dans ce deuxième cas de figure que se trouve Kaamelott.

En effet, le distributeur du film, SND, a annoncé sur Twitter que la sortie du film était décalée, pour être sûr de pouvoir "garantir son accessibilité à tous les publics". Le film Kaamelott dispose d'un budget conséquent, et SND ne peut se permettre de sortir le film dans une période de doute pour les spectateurs et avec des restrictions très probables dans les salles (à savoir une capacité d'accueil réduite).

C'est donc finalement le 25 novembre 2020 qu'on pourra découvrir ce premier film Kaamelott. Soit un report de 4 mois. Etant donné qu'on attend ce film depuis des années, on se dit qu'on n'est pas à quelques mois près. Cependant, il faut encore espérer que la situation actuelle ne s'aggrave pas d'ici là...

En attendant, vous pouvez toujours (re)découvrir ici la bande-annonce de Kaamelott.