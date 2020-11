Kaamelott le film : de nouvelles infos sur l'intrigue du film dévoilées

"Kaamelott - Premier Volet" sortira l'année prochaine au cinéma en France. Alexandre Astier en dit enfin un peu plus sur l'histoire qui y sera narrée.

Kaamelott : un enfant choyé

Quand Alexandre Astier a créé Kaamelott en 2005, il était totalement inconnu. Mais il avait cette idée alléchante de rejouer la légende du roi Arthur du côté de l'humour. Mais qui dit "comédie" n'en signifiait pas pour autant qu'il n'allait pas mener son projet avec sérieux et minutie. Et parfois, cette passion que l'on injecte dans son œuvre est ressentie par le public. Alors la série, de par ses qualités d'écriture, derrière et devant la caméra, est devenue un phénomène de la télévision française.

Kaamelott ©SND

On y suit donc le roi Arthur entouré de chevaliers et de collaborateurs un peu maladroits, certains même très jaloux. Le propriétaire d'Excalibur doit aussi jongler avec sa femme et ses maîtresses qui le mènent par le bout de la couronne. Et puis, s'il en fallait encore pour rendre la situation un peu plus compliquée, les villageois et les ennemis du royaume ne manquent pas d'en rajouter une couche. Là où certains roi dansent, Arthur, lui, déprime mais rêve toujours de trouver le Saint Graal !

Le casting, riche en talent, était composé entre autres d'Anne Girouard, Audrey Fleurot, Thomas Cousseau, Franck Pitiot, Jean-Christophe Hembert, Nicolas Gabion, Jacques Chambon, Aurélien Portehaut, Alexis Hénon, Caroline Pascal, Lionnel Astier, et Simon Astier.

199 épisodes de mini-série, 17 épisodes de presque 50 minutes et des bandes-dessinées forment aujourd'hui l'univers étendu de Kaamelott. Prochaine étape ? Le grand écran !

C'est pas sorcier !

Quand on crée un monde aussi riche, à un moment le format télé n'est plus suffisant pour répondre aux ambitions. Alexandre Astier a donc décidé il y a quelques années de continuer l'aventure Kaamelott dans les cinémas. Longtemps resté secret, Kaamelott - Premier Volet s'est dévoilé dans une première bande-annonce en début d'année.

On sait qu'ici aussi il y aura de grands noms de la comédie puisque Clovis Cornillac, Christian Clavier, Alain Chabat, Antoine de Caunes, François Rollin, François Morel et Guillaume Gallienne seront présents.

Kaamelott ©SND

Interrogé par nos confrères d'Historia, Alexandre Astier a enfin donné plus d'informations sur le scénario du film. Nous apprenons donc que l'histoire s'éloignera à nouveau de la légende d'origine qui prend place au XIè siècle. Le film se déroulera lui à la fin de l'antiquité, en 484. Il commence 10 ans après la fin de la série, alors que Lancelot, qui a pris le pouvoir à la fin de la saison 6, ne souhaite qu'une chose : retrouver Arthur et ses chevaliers. Il dépense alors sans compter, engageant des mercenaires pour parcourir le monde et les retrouver. Dans ce laps de temps, les compagnons d'Arthur se sont séparés pour suivre des voies différentes. Certains sont devenus résistants, quand d'autres vont aider Lancelot à retrouver son ancien roi.

Et le roi justement, où commencera-t-il ce nouveau chapitre ? Eh bien, il sera en Mauritanie Césarienne, engagé dans ce que l'on appelle communément la légion étrangère où il s'entraîne durement. Le personnage est découragé par la vie, en plein chagrin, incapable de se montrer digne du destin qu'il se connaît et qu'il trouve bien trop lourds pour ses épaules. D'où son exil.

Kaamelott ©SND

Pour les besoins de l'histoire, on se doute bien qu'il ne restera pas seul très longtemps, retrouvé par ses amis comme pas ses ennemis. Kaamelott - premier volet devait sortir au départ cet été, puis finalement en novembre. Hélas, comme beaucoup de longs-métrages, sa sortie au cinéma a finalement été repoussée à 2021 sans qu'une date précise ne soit pour l'instant annoncée.