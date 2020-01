Kaamelott le film : on décortique les détails de la bande-annonce

Vous avez aimé ? Partagez :

« Kaamelott Premier volet », le premier film qui fait suite à la série culte d’Alexandre Astier, se dévoile avec un premier teaser. Des images marquées par le retour de personnages cultes et la présence de nouveaux acteurs inattendus. On fait le point.

Oubliez Star Wars et autres Marvel ! En 2020, le film que tout le monde attendra, c’est certainement Kaamelott premier volet. Voilà des années qu’Alexandre Astier souhaite poursuivre la série Kaamelott avec des films au cinéma. Pendant longtemps on avait cessé d’y croire, mais finalement, presque contre toute attente, Astier est enfin parvenu à lancer la production. Et quelques mois après le début du tournage, un premier teaser vient d’être dévoilé. On fait donc le point sur les surprises découvertes avec ces premières images.

Des décors impressionnants

Déjà, ceux qui ont suivi Kaamelott depuis ses débuts ont plutôt été habitués à des décors disons minimalistes. Les premières saisons se déroulant plutôt à l’intérieur du château, ou dans une forêt aux alentours, le tout filmé en plan fixe. Avec Kamelott Premier volet, plus que jamais Alexandre Astier va nous faire voyager. On ne sait pas encore exactement où, mais on peut voir un désert oriental, et des costumes laissant penser qu’une partie pourrait se dérouler dans une région d’Egypte, ainsi qu’une forêt enneigée, dans un lieu alors forcément plus nordique. Camelot et le domaine de Bretagne étant bien sûr également présent.

C’est d’ailleurs là que devrait se dérouler une impressionnante bataille avec une multitude de trébuchets. Plutôt ironique quand on repense à Léodagan qui n’a eu de cesse de se battre avec le Roi pour la construction de davantage d’armes de siège. Pas sûr néanmoins qu’il soit à la tête de l’armée qu’on peut distinguer sur ces images.

Des personnages de retour et des nouveaux

Au-delà de la partie visuelle, on sent bien que ce teaser, qui ne comporte quasiment aucun dialogue, veut insister sur son casting. Ainsi, en plus des proches habituels du Roi (le prêtre, Merlin, Elias, Perceval, Karadoc, ses beaux-parents…), on retrouve Alain Chabat (le Duc d’Aquitaine), Antoine de Caune (Dagonet), François Rollin (le roi Loth) et Christian Clavier (le jurisconsulte). Du côté des nouveaux, on peut voir Guillaume Gallienne et Clovis Cornillac et le plus improbable… Sting ! On ne sait pas encore quels seront leurs personnages, même si le chanteur, avec sa peau de bête, a tout d’un chef de clan barbare.

Un absent notable

Mais alors que tout ce beau monde se dévoile, un absent est à noté : le roi Arthur. Le héros de l’histoire d’Astier n’est visible sur aucun plan. A moins qu’il s’agisse de lui dans la cage que transporte Guillaume Gallienne, et qu’on voit l’instant d’après dans ce qui ressemble à un donjon. Notre hypothèse serait alors que le roi a été enfermé et que depuis le royaume est sens dessus dessous. On imagine qu’un fidèle du roi parvient à le retrouver et le délivrer.

D’autres questions se posent déjà avec ces premières images, comme l’absence également de Lancelot et Guenièvre, tandis que d’autres nouveaux visages se dévoilent à peine et amènent une touche mystérieuse. Comme ces soldats en blanc dans la neige, ou un nouveau personnage féminin ressemblant vaguement à Demetra (une des maîtresses du Roi).

Dans tous les cas, nous voilà désormais extrêmement curieux de ce Kaamelott premier volet. Mais comme dit si bien Perceval, « la patience est un plat qui se mange sans sauce« . On attendra donc de découvrir le résultat le 29 juillet 2020 (deux mois avant la date initiale).

