Kaamelott le film : une nouvelle date de sortie est annoncée !

Initialement prévu pour 2020, c'est finalement en 2021 qu'on découvrira le film "Kaamelott Premier volet". Le distributeur SND a annoncé une nouvelle date de sortie pour cet été.

Kaamelott : un film longtemps attendu

C'était un des films les plus attendus de 2020. Malheureusement la pandémie de Covid-19 est passée par là obligeant à un lointain report. Kaamelott est alors devenu l'un des films les plus attendus de... 2021 ! Cependant les semaines ont passé et aucune nouvelle date n'était annoncée. Du moins jusqu'à aujourd'hui puisque le distributeur SND a posté un tweet sobre mais pour le moins efficace : "KAAMELOTT - PREMIER VOLET sortira au cinéma le 21 juillet".

Pour rappel, le film Kaamelott, qui était à l'origine un format court et comique de M6 créé par Alexandre Astier, a longtemps été en projet. Mais pas facile de passer d'une série à un long-métrage. Surtout quand son auteur a de réelles ambitions qui nécessitent un budget important. Mais 10 ans après la fin de Kaamelott les fans pouvaient enfin exploser de joie avec l'annonce du tournage du film.

On prend les mêmes, mais pas que

Le Roi Arthur sera évidemment toujours incarné par Alexandre Astier lui-même dans ce film qui doit faire suite à la série. À ses côtés il y aura une grande partie de visages déjà vus dans des épisodes, notamment Lionnel Astier, Anne Girouard, Thomas Cousseau, Franck Pitiot, Jean-Christophe Hembert, Audrey Fleurot, Jacques Chambon, Antoine de Caunes, ou encore Alain Chabat. Cependant de nouveaux personnages sont prévus et ont déjà pu être entrevus dans la bande-annonce, à redécouvrir ici. On ne sait pas encore grand chose du scénario du film si ce n'est qu'Arthur, après s'être réfugié à Rome, devra s'opposer à l'armée de Lancelot, son ancien ami.

Arthur (Alexandre Astier) - Kaamelott Premier volet ©SND

Le film nous fera également voyager. Toujours dans la bande-annonce, on pouvait voir que les décors ont bien changé, loin des forêts bretonnes et du royaume de Camelot.

Concernant la date de sortie, on espère que celle-ci ne bougera plus et que la situation sanitaire permettra bel et bien de découvrir Kaamelott dans les salles.