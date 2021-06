Kaamelott - Premier volet : Alain Chabat s'affiche dans un extrait inédit

La promotion de « Kaamelott – Premier volet » s'accélère. Après une superbe bande-annonce, la production du film vient de dévoiler un extrait inédit qui met en scène l'inimitable Alain Chabat dans le rôle du Duc d'Aquitaine.

Kaamelott : une série emblématique

Initialement, Kaamelott est une série culte du monde de la télévision française. Créé en 2005 par Alexandre Astier, le show a rapidement rencontré un énorme succès. Pendant quatre ans, Alexandre Astier, Alain Kappauf et Jean-Yves Robin ont dérivé la légende du Roi Arthur à travers de petites scénettes hilarantes. En tout, ce sont 458 épisodes qui ont vu le jour, repartis sur 6 saisons, bien différentes les unes des autres. En effet, il a débuté sa série avec un format 3 minutes. Puis les épisodes ont duré 7 minutes. Enfin, dans les dernières saisons, Alexandre Astier a proposé à ses fans des épisodes de 45 minutes. Ces derniers sont plus ambitieux et surtout beaucoup plus sombres.

Un premier extrait inédit

À un mois de la sortie du film Kaamelott - Premier volet, Alexandre Astier a dévoilé le tout premier extrait inédit de son long-métrage. L'acteur et réalisateur a offert à M6 l'exclusivité de ces nouvelles images. Pour remercier la chaîne de sa loyauté envers Kaamelott, dont les épisodes sont toujours diffusés sur 6ter, Alexandre Astier a donc dévoilé le tout premier extrait de son film au 19h45 de M6.

Kaamelott ©CALT Productions / SND

Une séquence très drôle, qui s'ancre parfaitement dans le ton de la série, et particulièrement de ses débuts. Une scène qui permet le retour d'Alain Chabat dans la peau du Duc d'Aquitaine, un personnage marquant du livre V de la série. Il est accompagné de Géraldine Nakache, dans le rôle de la Duchesse d'Aquitaine. Le Duc d'Aquitaine avait tenté, au cours de la saison 5 de Kaamelott, de retirer l'épée d'Excalibur de son rocher, sans succès. Cette scène permet également d'offrir un premier aperçu de Guillaume Gallienne dans la peau de Alzagar, petit nouveau au sein de la franchise.

Enfin, cette scène est l'occasion de poser le ton et les propos du film à venir. L'extrait rappelle le fonctionnement de la formule Kaamelott. Une mise en scène simple et théâtrale, une écriture sous forme de sketch, et une discussion totalement décalée. Une courte séquence qui présente également quelques enjeux du film, avec notamment le retour du Roi au royaume de Logres.

Pour rappel, Kaamelott – Premier volet est attendu le 21 juillet prochain dans les salles obscures.