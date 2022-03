Kaamelott - Premier volet : retour sur la conception de l'incroyable costume de Lancelot

Parmi les réussites indéniables de "Kaamelott - Premier volet" d'Alexandre Astier, il y a les magnifiques costumes portés par les personnages du film. Et tout particulièrement celui de Lancelot, dont on revient sur la conception.

Kaamelott - Premier volet, grand succès français de 2021

Attendu depuis douze ans et la fin de la diffusion de la série culte créée par Alexandre Astier, le film Kaamelott - Premier volet a ouvert en juillet 2021 la trilogie de films désirée par son auteur. Le succès a été au rendez-vous, malgré une période difficile pour les salles de cinéma, avec 2,6 millions d'entrées en France. Ce qui en fait le film français le plus vu en salles, devant Les Tuche 4 (2,4 millions d'entrées), et Bac Nord (2,2 millions d'entrées).

Kaamelott - Premier volet ©SND

Si l'immense communauté de fans n'a pas été unanime sur la qualité globale du film, s'interrogeant notamment sur certains choix de mise en scène et une narration au rythme souvent faible, des éléments du film ont été plébiscités, au premier rang desquels sa musique et sa création de costumes. Une attention particulière y a été portée, ce qui donne au film son souffle épique et une identité propre. Alexandre Astier a une passion pour la légende arthurienne et il entend ainsi y faire honneur.

Et de tous les magnifiques costumes portés par les personnages de Kaamelott - Premier volet, celui de Lancelot (Thomas Cousseau) a charmé autant qu'intrigué. Véritable seconde peau de cet antagoniste célèbre du roi Arthur, ce costume mérite qu'on se penche sérieusement dessus.

Un costume animal

Dans un entretien exclusif accordé à Capitaine Cinemaxx, la costumière du film Marilyn Fitoussi est revenue sur la création du costume de Lancelot. Dans ce costume, Lancelot apparaît engoncé, avec des difficultés à se mouvoir, et avec une tête qui semble progressivement s'enfoncer dans le costume. Avant toute chose, Marylin Fitoussi parle ainsi de rendre la sensation d'un "être malsain". Des sensations indiquées par Alexandre Astier, et qui l'ont orientée vers un costume à l'inspiration hybride entre le dragon et l'araignée.

Alexandre aime les dragons bien sûr, mais il est aussi arachnophile. J'ai réfléchi aux éléments de l'araignée dont on pouvait avoir peur : les proportions, la tête, engoncée au milieu de pattes, le côté poilu pour certaines personnes. (...) Il fallait que la tête de Lancelot soit en mutation, qu'elle commence à disparaître même, à s'engoncer dans un marasme personnel (et dans le costume). Le costume le gêne, et c'est fait exprès.

La costumière raconte ensuite que jusqu'à la veille du tournage, le costume était constituée de fausses fourrures. Mais son rendu lui semblait "très doux, trop tendre, et moins dérangeant". Le costume est donc refait en urgence, en revenant à l'inspiration du dragon, avec l'usage de vinyle sérigraphié, pour donner enfin le fascinant rendu qu'on voit à l'image.

Un être et un costume en évolution

Avec son inspiration animale, vient aussi l'idée de rendre le costume évolutif, intrinsèquement lié à l'évolution du personnage. C'est le seul personnage de Kaamelott - Premier volet qui dispose d'un tel habit. Cela convient parfaitement à l'idée d'Alexandre Astier pour le prochain film de sa trilogie : insister dans l'Heroic fantasy et montrer un monde qui évolue. Marilyn Fitoussi explique :

Lancelot se transforme. Je ne peux pas en dire plus, mais il est dans une folie, il est caché dans une sorte de tour(...) Il est aussi lui-même consumé, avalé par sa propre jalousie. (...) C'est un costume en transformation, en évolution, on y voit les prémices de quelque chose/ Des parties, par exemple, pourront se rajouter, s'entremêler avec d'autres éléments. C'est le seul personnage dont le costume, lié à la personne, sera en complète mutation.

Le travail de la costumière est remarquable, et le costume de Lancelot est finalement à l'image du film. Surprenant et parfois maladroit, très beau visuellement et témoin d'un soin passionné, bizarre et indéterminé, le costume de Lancelot comme Kaamelott - Premier volet sont des créations en mouvement. Des créations qui font l'exposition d'un nouveau monde, étendu, riche, épique. Et qui on l'espère prendra toute sa majesté dans le second volet !