Kaamelott Premier volet : un démarrage exceptionnel dans les salles

"Kaamelott Premier volet" est dans les salles depuis le 21 juillet 2021. Après seulement une journée d'exploitation, le film tant attendu d'Alexandre Astier commence très fort au box-office français.

Kaamelott le film est enfin dans les salles

Kaamelott : Premier volet était attendu depuis des années par les fans de la série. Plus de dix ans se sont écoulés depuis l'épisode final et durant tout ce temps le doute planait sur la réussite d'Alexandre Astier à mener à terme son projet. Mais avec le soutien de SND (qui distribue le film) et un budget de plus de dix millions d'euros, on peut enfin voir dans les salles le premier film Kaamelott. L'histoire se déroule à la fin du Livre VI de Kaamelott, alors qu'Arthur a laissé le trône à Lancelot. Ce dernier règne en tirant sur le royaume et poursuit les derniers fidèles du roi.

Exilé, Arthur va finalement être retrouvé et ramené auprès de la résistance. Mais si ses anciens compagnons espèrent le voir reprendre le pouvoir, lui, n'a pas vraiment envie de revenir...

Arthur (Alexandre Astier) - Kaamelott Premier volet ©SND

Un box-office plus que prometteur

Avec ce premier film, Alexandre Astier montre toute son ambition. Cependant, pour nous, le résultat est un peu mitigé (voir notre critique). Pour autant, le film reste à voir. Et jusqu'à présent on peut dire que le public a répondu présent. En atteste les chiffres impressionnants du premier jour du box-office français.

Plus de 420 000 entrées le premier jour, un score qu'on n'avait pas vu en France depuis trois ans. Cependant, si ce score est très élevé sur un jour, rien n'assure que les chiffres seront similaires dans les jours qui viennent. En effet, depuis le mercredi 21 juillet est demandé dans les salles un pass sanitaire, ce qui devrait avoir une conséquence sur les entrées.

Désormais, pour aller au cinéma, il faut avoir un certificat de vaccination complet (avec deux doses quand le vaccin le nécessite, et ce depuis au moins une semaine) ou un certificat d'immunité prouvant une contamination dans les six derniers mois et une rémission depuis au moins une semaine. Pour ceux n'ayant ni l'un ni l'autre, il faudra se munir d'un test négatif de moins de 48 heures. Une "complication" supplémentaire pour une partie du public qui pourrait, dès lors, s'éloigner des salles. On surveillera donc avec attention les chiffres de Kaamelott Premier volet durant ces prochains jours. En lui souhaitant évidemment la meilleure exploitation possible au cinéma.