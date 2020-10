Kaaris : "Bronx est le polar le plus sombre d'Olivier Marchal"

Kaaris au cinéma, c'est des performances de durs à cuire, dans lesquelles il excelle. Après son rôle face à Jean-Claude Van Damme dans "Lukas" de Julien Leclercq, il est à l'affiche de "Bronx", le nouveau film d'Olivier Marchal disponible sur Netflix. Rencontre avec un acteur à suivre.

Ce 30 octobre, Bronx, le nouveau film d'Olivier Marchal sort sur Netflix. Une histoire très sombre où les règlements de comptes entre voyous font concurrence à ceux de la BRI et de la BRB, corps d'élite de la police déchirés par la corruption, l'appât du gain et un quotidien ultra-violent. Le film suit l'équipe marseillaise de la BRI, dirigée par le commandant Richard Vronski (Lannick Gautry), et dans les rangs de laquelle on retrouve Kaaris dans la peau de Max Beaumont, flic loyal et team player. Après une première apparition dans Fast Life de Thomas Ngijol, il a joué à deux reprises pour Julien Leclercq, dans Braqueurs et Lukas, et est aussi apparu dans Overdrive.

Kaaris, une carrière au cinéma qui décolle

Kaaris, de son vrai Okou Gnakouri, illumine la scène rap et trap avec des sons percutants, entraînants et diablement bien écrits depuis son premier album Or noir, sorti en 2013 . Fait rare, à côté de son succès dans les bacs, le rappeur s'installe progressivement dans des productions ambitieuses, comme Bronx par exemple. On a eu la chance de pouvoir lui poser quelques questions sur ce film, sur Olivier Marchal et sur sa carrière, et aussi sur son principal concurrent...

Bronx est disponible sur Netflix depuis le 30 octobre.