Kandahar : Gerard Butler est poursuivi dans le désert dans le trailer musclé

Gerard Butler se retrouve pris en chasse dans le désert après avoir fait exploser une structure nucléaire dans "Kandahar". Un film d'action signé Ric Roman Waugh, réalisateur de "La Chute du président", qui se dévoile à travers une bande-annonce musclée.

Kandahar : Gerard Butler ne dort jamais

Ces trois dernières années, Gerard Butler a tenté de survivre à la fin du monde dans Greenland : Le Dernier refuge, incarné un redoutable un chasseur de primes dans Copshop et prêté ses traits à un pilote d'avion confronté à des terroristes après un crash dans Mayday. Infatigable, l'acteur sera bientôt de retour dans la peau d'un agent de la CIA dans Kandahar.

Kandahar ©VVS Films

Un film d'action qui vient de se dévoiler avec une bande-annonce musclée. Cette dernière laisse penser que le long-métrage se transforme peu à peu en survival pour son personnage, Tom Harris, qui se retrouve pourchassé avec son traducteur par une horde d'ennemis dans le désert après avoir fait sauter une installation nucléaire au Moyen-Orient.

Les retrouvailles avec le réalisateur de La Chute du président

Le film marque une nouvelle collaboration entre Gerard Butler et le réalisateur Ric Roman Waugh. Après avoir signé plusieurs films autour de l'univers carcéral comme Felon et Shot Caller, ce dernier a dirigé le comédien dans La Chute du président et Greenland : Le Dernier refuge. Au casting de Kandahar, on retrouve également Travis Fimmel, l'interprète de Ragnar Lothbrok dans la série Vikings.

Kandahar ©VVS Films

Kandahar est à découvrir au cinéma dès le 31 mai 2023. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.