Karaté Kid : un nouveau film avec Jackie Chan annoncé

Lancé en 1984, l’univers de "Karaté Kid" va s’étoffer encore un peu plus. Un nouveau film, qui mettra cette fois en scène des personnages du premier opus et du remake, est en préparation.

Un nouveau long-métrage pour la saga Karaté Kid !

En 1984, Karaté Kid sort dans les salles. Le film suit Daniel LaRusso, un jeune homme qui déménage de la côte Est à la côte Ouest des États-Unis. Une fois arrivé à Los Angeles, Daniel fait la connaissance de Nariyoshi Miyagi, qui s’occupe du complexe d’appartements dans lequel il emménage. Bientôt, le jeune homme découvre que Miyagi est particulièrement talentueux en karaté, et ce dernier propose de le former.

Karaté Kid a fait un carton à sa sortie dans les salles. Cette très belle réception de la part du public a lancé une franchise. Trois suites ont vu le jour, avant un remake en 2010. L’univers de la saga a continué de s’étendre avec Cobra Kai, une série dont la première saison a été dévoilée en 2018 et qui est toujours en cours. Et on apprend désormais qu’un nouveau long-métrage est en préparation.

Ralph Macchio et Jackie Chan tous les deux de retour

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, Sony Pictures a décidé de proposer un nouveau Karaté Kid. Cette fois, le film mélangera des personnages de la franchise originale et du reboot. Car Ralph Macchio rejouera Daniel tandis que Jackie Chan retrouvera le personnage de Mr Han, qu’il incarnait dans le film de 2010. Dans une vidéo partagée par Sony, les deux acteurs ont d’ailleurs lancé un appel pour trouver l’interprète du héros du nouvel opus.

D’après The Hollywood Reporter, Sony a d’ailleurs déjà reçu plus de 10 000 candidatures pour le rôle. Et ce, en l’espace d’un seul jour. Il va toutefois falloir attendre pour savoir qui sera l’heureux élu. On sait en revanche déjà que l’intrigue de ce nouveau film se déroulera cette fois sur la côte Est des États-Unis. Elle suivra un adolescent chinois pris sous son aile par un mentor dur mais sage.

Une date de sortie déjà prévue

Les quelques détails sur l’intrigue ne sont pas les seules informations déjà connues sur le nouveau Karaté Kid. Alors que le projet vient à peine d’être annoncé, ses producteurs espèrent commencer à tourner le film au printemps prochain. Et ils ont aussi une date de sortie en tête. Sony prévoit ainsi de projeter le long-métrage à partir du 13 décembre 2024 aux États-Unis. Il devrait sortir deux jours plus tôt en France.