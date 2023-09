Kate Winslet a dû être "courageuse" pour apparaître seins nus dans une scène

Alors qu'elle a accepté d'apparaître nue dans "Lee", consacré à la photographe Lee Miller, Kate Winslet a dû faire face à une forme de sexisme et s'estime courageuse d'avoir montré son corps comme il est.

Kate Winslet se confit sur la nudité dans Lee

En 1997 (1998 en France), Kate Winslet faisait tourner la tête de Leonardo DiCaprio dans ce grand classique qu'est Titanic de James Cameron. Parmi les scènes marquantes du long-métrage, il y a évidemment celle où Jack (DiCaprio) immortalise le corps de Rose (Winslet) en la dessinant. Celle-ci pose alors nue devant, ce qui ne manque pas de le faire rougir...

Kate Winslet - Titanic ©20th Century Fox

À l'époque, Kate Winslet avait 22 ans et avait accepté d'apparaître seins nus sans utiliser de doublure. Plus de vingt-cinq ans plus tard, la comédienne a accepté une nouvelle fois de filmer des scènes dénudés pour le film Lee, dans lequel elle incarne la photographe Lee Miller aux côtés notamment de Marion Cotillard, Andrea Riseborough et Alexander Skarsgård.

Le film n'a pas encore de date de sortie en France, mais la comédienne a déjà pu en parler lors d'une interview avec Vogue, effectuée avant la grève des acteurs et des actrices à Hollywood. Elle y revient notamment sur une scène de nudité dans Lee qui fut particulière pour elle, lui permettant d'afficher son corps comme il est, sans peur de le cacher.

J'ai dû faire preuve de beaucoup de courage pour montrer mon corps comme ça, sans rien cacher.

Elle précise qu'au moment de tourner cette séquence, Kate Winslet se remettait encore d'une blessure au dos après une chute survenue le premier jour de tournage du film. À cause de cela, elle pouvait "à peine tenir debout" et avait la colonne vertébrale marquée par "trois gros hématomes". C'est pour cette raison qu'elle n'a pas pu faire d'exercice avant le tournage. Mais elle assume entièrement son corps.

Victime de sexisme

En effet, elle continue en racontant que des membres de l'équipe lui auraient donné des conseils et suggéré de s'assoir. Ce à quoi elle aurait répondu : "Pourquoi ? (À cause) du bout de chair que l'on voit ? Non, c'est comme ça que ça va se passer !". Et de manière plus générale, elle estime que les femmes ne devraient pas perdre du temps à juger leur physique, mais de davantage croire en elles, "peu importe ce que pensent les autres".

Reste qu'elle considère ces remarques comme une forme de sexisme. Et elle en aurait été victime même avant la production, lorsqu'elle cherchait à financer le film Lee.

Les hommes qui pensent que vous avez besoin d'eux sont incroyablement scandaleux. Un réalisateur m'a même dit : "Tu fais mon film et je vais t'aider à financer ton petit Lee"... Petit !

De quoi la motiver encore plus à incarner Lee Miller, connue pour avoir été une des rares femmes photographes et correspondantes durant la Seconde Guerre mondiale. Avant cela, elle travailla comme mannequin pour Vogue dans lequel elle posa pour des photographes de mode.