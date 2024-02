"C'était horrible" : Kate Winslet se lâche sur la sortie de Titanic

Dans une récente interview, Kate Winslet (Rose) s'est confiée sur l'après sortie de Titanic qui ne l'a pas laissée indemne. Elle a notamment expliqué pourquoi elle avait ensuite accepté que des films indépendants.

Titanic : une Rose est née

Kate Winslet est devenue une figure emblématique d'Hollywood après son rôle de Rose DeWitt Bukater dans le film Titanic de James Cameron sorti en 1997.

Avant cette percée majeure, Kate Winslet avait déjà prouvé son talent et sa polyvalence en tant qu'actrice dans plusieurs films remarquables, à commencer par Créatures célestes de Peter Jackson en 1994, où sa performance a été largement saluée par la critique et pour laquelle elle a été plusieurs fois récompensée. Elle a ensuite joué dans Raison et Sentiments de Ang Lee l'année suivante, pour lequel elle a reçu des éloges et des nominations aux prix, affirmant sa capacité à jouer dans des drames d'époque.

Cependant, c'est son rôle dans Titanic qui l'a catapultée sous les feux de la rampe mondiale, à seulement 22 ans. Le film, qui relate la romance tragique entre Rose, une passagère de première classe, et Jack Dawson, joué par Leonardo DiCaprio, un artiste pauvre de troisième classe, est devenu l'un des plus grands succès de tous les temps. Et à la sortie du film, les deux comédiens ont vécu un emballement médiatique qui ne les a pas laissés indemnes.

Kate Winslet se confie sur l'après Titanic

Dans une récente interview accordée au média Net-a-Porter (via Variety), Kate Winslet a confié qu'après la sortie de Titanic, elle n'avait accepté des rôles que dans des petits films indépendants, car ce soudain excès de notoriété ayant suivi la sortie du film de James Cameron avait été "horrible". Elle a particulièrement évoqué sa présence constante dans les médias. Une expérience qu'elle a détestée :

Les jeunes femmes d'aujourd'hui savent s'exprimer. Après "Titanic", j'avais l'impression de devoir répondre à certains critères, de me comporter d'une certaine manière, surtout que la pression des médias rendait ma vie assez difficile. Les journalistes me répétaient sans cesse : 'Après "Titanic", tu aurais pu choisir n'importe quel projet, et pourtant, tu t'es tournée vers des productions plus modestes'... Et ma réponse : 'Absolument p****n ! Parce que, vous savez quoi ? La célébrité, c'était horrible. Bien sûr, j'étais reconnaissante. Dans la vingtaine, j'ai pu acheter mon propre appart. Mais l'idée d'être constamment traquée, même pour des moments aussi simples que donner à manger aux canards, ne me plaisait pas du tout.

En 2022, au moment de la sortie d'Avatar : la voie de l'eau, dans lequel elle tenait un rôle important, Kate Winslet avait déjà évoqué le body shaming dont elle avait été victime au moment de la sortie de Titanic.