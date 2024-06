Kate Winslet a détesté tourner une célèbre scène de Titanic

Diffusé ce soir sur TF1, "Titanic" continue de susciter anecdotes et souvenirs de tournage des acteurs qui ont participé à cet énorme projet. Kate Winslet a ainsi révélé qu'une scène culte du film avait été très difficile à tourner pour elle et Leonardo Di Caprio.

Titanic : Toujours le Roi du Monde

James Cameron est depuis 40 ans l’un des maîtres du box-office. Ainsi, on ne compte plus ses longs-métrages cultes qui ont fait salle comble : Terminator, Terminator 2 : Le Soulèvement des Machines, Avatar, Avatar : La Voie de l’Eau… et évidemment Titanic. Le film est toujours considéré comme l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma, toutes générations confondues. Pour rappel (au cas où certains auraient passé ces 20 dernières années dans une grotte), Titanic raconte une histoire d’amour fictive vécue par deux passagers du célèbre paquebot britannique ayant coulé en 1912 dans l’Océan Atlantique.

2,2 milliards de dollars, 11 nominations aux Oscars : tels sont les chiffres fous engendrés par Titanic. Le long-métrage réalisé par James Cameron a, en outre, permis la starification définitive de deux jeunes comédiens talentueux : Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.

Un baiser iconique… Pas si iconique

Comment oublier cette romance entre l’artiste pauvre Jack Dawson et la riche bourgeoise Rose Calvert ? Au-delà des effets spéciaux impressionnants de Titanic, c’est surtout leur histoire qui retient l’attention de tous ceux qui ont suivi le film. Le pic de leur relation atteint son paroxysme lors de leur premier baiser sur l’avant du paquebot.

Si Leonardo DiCaprio et Kate Winslet partagent une sincère et profonde amitié depuis des années, on pourrait se dire que leur complicité lors de scènes intimes dans le film s’est faite sans accroc. Cependant, dans une récente interview de Vanity Fair, la comédienne a dévoilé une vérité tout autre. Ainsi, le baiser culte de Titanic fut plus difficile à réaliser qu’on le croit :

On n'arrêtait pas de faire ce baiser, et je portais beaucoup de maquillage pâle. Je devais vérifier notre maquillage à tous les deux, entre les prises, et je finissais par avoir l'air d'avoir mangé une barre de chocolat au caramel après chaque prise parce que son maquillage déteignait sur le mien.

En plus du fou rire entre les deux acteurs (qui a donc nécessité plusieurs prises), Kate Winslet a dû également composer avec un espace très réduit :

On tournait sur une partie du navire qui ne faisait pas partie de l'ensemble habituel. On a dû grimper sur une échelle pour y accéder.

Cela ne s’est pas fait sans heurts puisque l’actrice de Titanic s’est cognée le genou contre la balustrade du navire. Pas si romantique que cela d’embrasser Leonardo DiCaprio dans ces conditions.