Kathryn Bigelow ("Zero Dark Thirty") a un nouveau projet de film et ce sera sur Netflix !

Cinq ans après "Detroit", on a enfin des nouvelles de Kathryn Bigelow. La réalisatrice de "Démineurs" et "Zero Dark Thirty" a un projet de film qui se fera sur Netflix.

Kathryn Bigelow, une des plus grandes réalisatrices

Il y a des cinéastes qu'on voit malheureusement trop peu. Kathryn Bigelow en fait partie puisqu'elle n'a réalisé "que" dix longs-métrages en quarante ans. Et étant donné la qualité de ses films, on aurait aimé en voir davantage. Dès 1987, il offre avec Aux frontières de l'aube un film de vampires sublime et délicat, marqué par des moments de violence extrême. Ensuite, il y a eu l'excellent Blue Steel (1990) avec Jamie Lee Curtis, avant que Point Break (1991) ne marque un tournant dans sa carrière. Un film culte devenu une référence pour beaucoup.

Zero Dark Thirty ©Annapurna Pictures

Enfin, si le fascinant et avant-gardiste Strange Days (1995) a malheureusement été un échec financier, Kathryn Bigelow a bien remonté la pente et est devenue en 2010 la première femme à recevoir l'Oscar de la meilleure réalisation pour Démineurs en 2010. Zero Dark Thirty (2013) a ensuite été acclamé par la critique avec à la clé cinq nominations aux Oscars, dont meilleur film et meilleure actrice pour Jessica Chastain.

De retour sur Netflix

En 2017, Detroit sortait dans les salles. Une nouvelle proposition radicale et réaliste de la part de Kathryn Bigelow, dans la lignée de ses deux précédents films. Mais là encore le long-métrage n'a pas eu le succès qu'il méritait. Voilà donc cinq ans qu'on attendait que la cinéaste ait un nouveau projet. C'est désormais chose faite ! La bonne nouvelle nous vient de Deadline qui annonce que la réalisatrice va s'attaquer à une adaptation du roman de David Koepp, Aurora. Le livre n'est même pas encore publié (sortie prévue pour le 7 juin aux Etats-Unis), mais Netflix a tout de même pris la peine d'en acheter les droits.

Ce sera donc sur la plateforme de streaming qu'on retrouvera Kathryn Bigelow. Le scénario, rédigé par David Koepp lui-même, verra l'humanité être frappée par une tempête solaire. En conséquence, tous les réseaux électriques seront touchés. Mais l'histoire se concentrera sur une mère divorcée qui doit tout faire pour protéger son enfant et retrouver son frère, un homme riche de la Silicon Valley qui a justement construit un bunker luxueux dans le désert en prévision de ce genre d'événement.

Il n'y a pour le moment pas plus d'informations sur la production d'Aurora. On espère en tout cas que la relation entre Netflix et Kathryn Bigelow se passera au mieux et que le film pourra se faire au plus vite. En attendant, vous pouvez toujours revoir Zero Dark Thirty, disponible sur Netflix.