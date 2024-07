La star de l'action Keanu Reeves s'est blessée sur le tournage... d'une comédie

Aperçu en début d'année sur des béquilles, l'acteur Keanu Reeves a confirmé qu'il s'était blessé lors du tournage de "Good Fortune". Et il a patiemment fait tout le déroulé de cet accident qui lui a fait craquer la rotule "comme une chips"...

Keanu Reeves l'immortel

Keanu Reeves fait partie de ces acteurs qui ont largement fait sacrifice de leur corps pour les bonnes causes du cinéma. Que ce soit pour la saga Matrix ou la saga John Wick, l'acteur canadien a toujours fait en sorte d'assurer lui-même le maximum de séquences d'action et de cascades possibles. S'étant blessé plusieurs fois au cours de sa riche carrière, Keanu Reeves a ainsi décidé à 59 ans de s'accorder une longue pause du cinéma d'action après John Wick : Chapitre 4, histoire de reposer un corps sollicité à l'extrême.

Direction donc la comédie, plus précisément Good Fortune d'Aziz Ansari, dont il partage l'affiche avec l'humoriste et réalisateur, Seth Rogen, Keke Palmer et Sandra Oh. Mais, les malheurs n'arrivant pas forcément là où on les attend, c'est pendant son tournage au début du mois de février que Keanu Reeves s'est sévèrement blessé au genou.

"Ma rotule a craqué comme une chips"

Invité sur le plateau de The Late Show, Keanu Reeves a ainsi raconté sa mésaventure.

On filmait une scène avec Aziz et Seth, et on était dans un bassin d'eau froide. C'était un bon moment, j'étais là, et quand on a fini la scène... Vous voyez quand on a froid et qu'on trépigne sur place ? (...) J'étais en train de me frotter et de trépigner dans cette pièce qui avait des tapis de protection et, juste là, il y avait comme une petite poche et mon pied s'est coincé dedans. J'ai trébuché, mais mon genou n'a pas suivi. Et comme au ralenti je suis tombé, mes bras en avant mais mon genou n'a pas pu suivre, il était déjà fragile et il a tapé sur le sol. Et ma rotule a craqué comme une chips.

Bien remis, Keanu Reeves s'en amuse et conclut : "C'est dur la comédie !". Obligé pendant un certain temps d'utiliser des béquilles, l'acteur a néanmoins tenu à tenir son rôle et respecter le planning de tournage, tournant donc ses scènes avec sa blessure.