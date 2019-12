Keanu Reeves de retour à l’entraînement pour John Wick 4 et Matrix 4

Vous avez aimé ? Partagez :

On ne s’entraîne jamais assez, et Keanu Reeves s’est d’ores et déjà attaqué à sa préparation aux deux prochains films de ses franchises historiques : « Matrix 4 » et « John Wick 4 ». On a le temps de voir venir, puisqu’ils ne sortiront pas avant mai 2021, mais l’acteur est lui déjà à l’entraînement, comme le révèle une photo de Taran Tactical.

John Wick 4 et Matrix 4 sortiront au printemps 2021 – pour l’instant à la même date, le 21 mai. Si les tournages n’ont pas encore débuté, Keanu Reeves a lui déjà repris l’entraînement, notamment au Gun fu, avec l’équipe de Taran Tactical, une entreprise spécialisée dans tout ce qui concerne l’usage des armes à feu au cinéma. L’acteur connaît bien cette entreprise, puisqu’il s’y entraîne depuis plusieurs années et la préparation à John Wick 2.

Keanu Reeves, le mec le plus cool et le plus dangereux d’Hollywood ?

C’est sur le compte instagram de Taran Tactical que la nouvelle est tombée, avec une photo de l’acteur entourée de l’équipe, le fondateur Taran Butler et notamment Toni McBride, au centre, une policière de Los Angeles et shooter pro chez Taran Tactical.

Tout ce qui concerne de près ou de loin Keanu Reeves est scruté et ses entraînements au maniement des armes à feu sur Youtube ne sont pas passés inaperçus. Ces vidéos où on voit l’acteur s’entraîner font des millions de vues et nourrissent sa légende. Et c’est aussi bien une bonne publicité pour ses films que pour l’entreprise Taran Tactical.

On remet ici une vidéo de son entraînement pour John Wick : Parabellum.

C’est quoi le Gun fu ?

Le Gun fu est un style fictionnel de combat, mélangeant l’usage d’armes à feu à des arts martiaux traditionnels, dans des combats rapprochés. Ce style de chorégraphie a d’abord été développé dans le cinéma asiatique, afin d’inclure des combats à l’arme à feu innovants. En effet, le public trouvait que les fusillades classiques étaient ennuyeuses comparées à la grâce et la beauté que l’on peut trouver dans les arts martiaux. John Woo a été le premier à utiliser le Gun fu en 1986 dans Le Syndicat du crime, et la pratique s’est popularisée grâce à son utilisation dans le cinéma hollywoodien. On peut penser ainsi à des films comme Equilibrium, Kick-Ass, et plus récemment, toute la trilogie John Wick et Kingsman : le Cercle d’or, avec la fusillade dans l’église.

Une technique que Keanu Reeves maîtrise aujourd’hui parfaitement, et qui sera très vraisemblablement utilisée dans The Matrix 4 et John Wick 4. C’est peu dire qu’on a hâte.