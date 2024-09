Keanu Reeves dévoile quatre de ses films préférés (et il a du goût)

Keanu Reeves, star des sagas "Matrix" et "John Wick", révèle avoir un goût assuré en matière de cinéma, ayant choisi parmi ses films favoris quatre longs-métrages cultes du cinéma américain des années 70.

Keanu Reeves, côté cinéphile

Superstar du cinéma, acteur proclamé "le plus cool d'Hollywood", Keanu Reeves a acquis une popularité planétaire en incarnant Neo dans Matrix, en 1999. Cette popularité commençait à sérieusement s'essouffler - la faute à plusieurs mauvais choix artistiques à partir du milieu des années 2000 - lorsqu'en 2014, il retrouve les sommets avec John Wick. Comme pour Matrix, plusieurs films ont suivi John Wick, avec un succès croissant.

John Wick (Keanu Reeves) - John Wick ©Metropolitan Filmexport

À l'occasion de ses 60 ans, qu'il a fêtés ce 2 septembre 2024, Letterboxd a republié une courte vidéo où, lors d'une avant-première de John Wick : Chapitre 4, il se pliait aux fameux exercices de Letterboxd : donner quatre films favoris.

Les années 70 à l'honneur

La question est ardue, puisqu'il est extraordinairement difficile et fondamentalement vain pour chacun de définir son Top 4 all time. Alors, rodé à l'exercice de l'interview sur tapis rouge, Keanu Reeves dit choisir quatre films qui ont "marqué leur temps". Et tous ces films appartiennent à une période dorée du cinéma américain, à savoir les années 70.

En effet, les quatre films choisis par la star de la saga Matrix sont les suivants : Eraserhead (1977), Star Wars (1977), Le Parrain (1972) et Serpico (1973). Peut-être s'y était-il préparé, dans tous les cas son choix est équilibré. Il y a du grand divertissement premium avec Star Wars de George Lucas, des classiques du Nouvel Hollywood avec Le Parrain de Francis Ford Coppola et Serpico de Sidney Lumet, et un film culte du cinéma de genre avec Eraserhead de David Lynch.

Un très fort penchant donc pour cette décennie en particulier, avec laquelle l'acteur né en 1964 a grandi. C'était d'ailleurs notamment pour ses références à ce cinéma des années 70 que Keanu Reeves s'est alors particulièrement investi dans John Wick en 2014. Un film conçu comme un thriller néo-noir vengeur et âpre, tout à fait dans l'esprit original du cinéma américain des seventies.