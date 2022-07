Keanu Reeves en Batman ? L'acteur en "rêve"

Il est Neo dans la saga "Matrix", il est John Wick dans les films du même nom, et Keanu Reeves n'en est pas pour autant rassasié. L'acteur le plus "cool" du monde s'est en effet exprimé sur le très célèbre personnage de DC, qu'il rêverait un jour d'incarner.

Keanu Reeves peut-il porter la cape ?

Keanu Reeves peut-il jouer les super-héros ? Bien sûr, étant lui-même une sorte de super-héros du cinéma, et associé à des grands personnages qui ont fait de lui une des icônes de la pop-culture. Notamment Neo dans Matrix, John Wick, Johnny Utah dans Point Break et Jack Traven dans Speed.

Côté super-héros de pure tradition, il en a littéralement incarné un des DC Comics dans Constantine en 2005 - à l'aube des beaux jours du genre - et on pourra l'entendre à partir du 27 juillet 2022 donner sa voix à Batman dans Krypto et les Super-animaux, la version canine et animée de Justice League.

John Constantine (Keanu Reeves) - Constantine ©Warner Bros.

Actuellement, l'espoir est mince de le revoir dans un nouveau film Constantine. Et on peut s'étonner par ailleurs que l'acteur, au vu de sa notoriété, n'ait toujours pas fait au moins un caméo dans un des blockbusters de Marvel ou de DC. Réfractaire ? Pas le moins du monde, et Keanu Reeves s'est même exprimé sur son envie de jouer un jour Batman dans un live-action.

"Peut-être plus tard..."

Présent à l'avant-première à Los Angeles de Krypto et les Super-animaux, Keanu Reeves a évoqué le personnage de Batman au micro d'ExtraTV, et la possibilité de le voir dans le rôle. Et il a déclaré que c'était un rêve pour lui d'enfiler le Batsuit.

J'aime Batman. J'aime ce personnage dans les comics, dans les films, alors déjà avoir l'opportunité d'y prêter ma voix dans "Krypto et les Super-animaux" c'était génial ! (Au sujet du rôle au cinéma, ndlr) Ça a toujours été un rêve. Robert Pattinson l'incarne en ce moment, et il est incroyable. Alors, je dirais... Peut-être plus tard. Peut-être quand ils auront besoin d'un Batman plus vieux.

Avec la sympathie et l'humour qui le caractérisent, Keanu Reeves fait passer le message : il ne prendra pas la place de Robert Pattinson, mais il adore le personnage et sa porte est grande ouverte ! Un avis informé : le succès de The Batman devrait mettre en oeuvre le plan d'une trilogie Batman chère à Warner. Un schéma, depuis toujours désiré, que pour l'instant seuls Christopher Nolan et Christian Bale ont réussi à mener à terme.

Matt Reeves comme Robert Pattinson ont déjà signé pour un tel programme - même si le 3e film dépendra du succès du second - et on peut donc tenir pour acquis que le rôle ne sera pas re-casté avant un bon bout de temps. Mais dans tous les cas, rendez-vous est pris pour le futur !