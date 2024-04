Keanu Reeves rejoint l'étonnant projet de ce réalisateur 2 fois vainqueur de la Palme d'Or

Keanu Reeves, star des sagas "Matrix" et "John Wick", devrait rejoindre le casting du prochain film de Ruben Östlund, "The Entertainment System Is Down". Pour une nouvelle Palme d'or à Cannes ?

Une superstar au casting du nouveau film de Ruben Östlund

Le réalisateur suédois Ruben Östlund, âgé de 50 ans, fait partie du club fermé des neuf cinéastes ayant été récompensés de deux Palmes d'or du Festival de Cannes. La première obtenue en 2017 pour The Square, et la deuxième en 2022 pour Sans filtre. Chouchou donc de la Croisette, où son cinéma cynique et provocateur fait des merveilles, et sur laquelle il reviendra probablement pour présenter son nouveau long-métrage The Entertainment System Is Down.

Si c'est bien le plan, ce ne sera vraisemblablement pas avant 2026, puisque le tournage de The Entertainment System Is Down est actuellement prévu début 2025.

Sans filtre ©BAC Films

En attendant que les caméras se mettent à tourner, le casting commence à se constituer et, selon les informations de Variety, une superstar américaine serait en discussions avancées pour rejoindre cette nouvelle satire : Keanu Reeves.

Panique dans un vol long-courrier

Sans connaître les détails de ce nouveau film, on sait déjà qu'il s'agira d'une nouvelle satire sociale, prenant place durant un vol long-courrier sur lequel le système de divertissement ne fonctionne pas. Une situation qui va pousser à bout les passagers du vol, déclenchant alors le chaos.

La présence potentielle au casting de Keanu Reeves laisse rêveur dans la mesure où, mis à part Woody Harrelson dans Sans filtre - et qui sera aussi dans The Entertainment System Is Down - Ruben Östlund a jusqu'ici travaillé avec des castings avec des comédiens et comédiennes à la popularité limitée. Faire une place à la superstar de l'action et "gars le plus cool d'Hollywood" est donc une très séduisante surprise et, vu le goût pour la provocation et le second degré du réalisateur suédois, il n'est pas impossible d'envisager que Keanu Reeves y joue son propre rôle... L'occasion pour l'acteur de se distinguer dans le plus prestigieux des cinémas d'auteur, ce qu'il n'a plus fait depuis The Neon Demon en 2016.