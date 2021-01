Keira Knightley ne veut plus tourner certaines scènes de sexe

Keira Knightley a tourné plusieurs scènes de sexe dans sa carrière et elle sait qu'elle n'est plus autant prête, comme avant, à se dénuder devant la caméra. Encore plus si elle est filmée par un homme. L'actrice revient sur son rapport à la nudité au cinéma et pose ses conditions pour le futur.

Déjà une belle filmographie pour Keira Knightley

Keira Knightley a eu une ascension très rapide à partir du moment où elle a fait ses premiers pas au cinéma. L'actrice britannique s'est fait connaître au début des années 2000, avec son rôle dans Joue-là comme Beckham. C'est ensuite avec Pirates des Caraïbes, en Elizabeth Swann, qu'elle s'est totalement installée dans le paysage. On la connaît pour des nombreux rôles, que ce soit dans des gros spectacles ou des films plus petits. À aujourd'hui 35 ans, avec son bagage, elle sait ce qu'elle veut faire à l'avenir. Et, inversement, ce qu'elle ne veut plus. Lors de son passage dans le podcast Chanel Connects, elle explique qu'elle est désormais beaucoup plus réticente en ce qui concerne les scènes de sexe.

Sally Alexander (Keira Knightley) - Miss Révolution ©2020 eOne Germany

Elle pose ses conditions pour des apparitions nue

On a déjà pu la voir nue dans plusieurs films, que ce soit dans Domino ou The Jacket, mais elle compte désormais faire très attention à ses prochaines apparitions de la sorte. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne se dénudera plus pour des réalisateurs. Elle considère, après plusieurs expériences, que les hommes ne posent pas un regard juste sur le corps de la femme et s'en servent comme d'un objet de fantasme.

Je ne veux pas de ces horribles scènes de sexe où vous êtes tout transpirant et que tout le monde geint. Je ne suis plus intéressée par ça.

Elle se réserve le droit de tourner nue si une bonne occasion se présente et qu'une femme se trouve derrière la caméra. Un critère essentiel pour la rassurer, car elle sait qu'elle sera filmée avec des bonnes intentions. Mais, quoi qu'il en soit, elle préfère éviter la nudité car elle ne considère plus son corps comme dans le passé. La raison ? Ses deux grossesses, qui ont eu un impact physique et ont modifié son rapport à sa personne. Ceux qui veulent lui proposer un rôle à l'avenir savent désormais à quoi s'en tenir pour mettre toutes les chances de leur côté.

Avant Keira Knightley, la question du male gaze a souvent été évoquée ces dernières années en ce qui concerne le cinéma. Dans le prolongement du mouvement #MeToo, la place des femmes dans l'industrie et dans les films demeure un sujet d'actualité.