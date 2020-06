Kenneth Branagh voudrait adapter Shakespeare en animation

Réputé pour ses rôles dans des adaptations des œuvres de Shakespeare, Kenneth Branagh a aussi réalisé de nombreux films adaptés de pièces de l’auteur anglais. Ses versions d’"Henry V", "Beaucoup de bruit pour rien" ou "Hamlet" ont été bien reçues par la critique lors de leur sortie. Et le cinéaste pourrait bientôt proposer de nouvelles versions d’œuvres du dramaturge le plus célèbre du monde, et de manière inédite.

Dans une interview donnée à Collider pour la sortie de son prochain long-métrage, Artemis Fowl, Kenneth Branagh a été interrogé sur d’éventuels nouveaux projets d’adaptation de pièces de Shakespeare. Et le réalisateur a laissé entendre que l'idée de faire des nouveaux films adaptés des œuvres du dramaturge anglais n'est jamais très loin de ses pensées. Mais il a aussi précisé que ces films pourraient prendre une nouvelle forme, et être animés. Il s’agirait de la première réalisation en animation du cinéaste. Kenneth Branagh pense déjà à deux adaptations de Shakespeare, dont une en animation À la question de savoir s’il est « proche » d’en faire un nouveau, Branagh a répondu : Je suis toujours proche d’en faire un nouveau, vous savez. J’ai passé beaucoup de temps à penser à faire du Shakespeare en animation, mais j’attends toujours le moment où le désir de le faire se transforme en absolue nécessité . Et donc, faire du Shakespeare en animation et adapter Le Roi Lear sont des projets auxquels je pense depuis un certain temps. Donc oui, je suis proche, mais pour l’instant le temps n’est pas encore arrivé pour en faire un nouveau... Le cinéaste se montre donc optimiste sur les probabilités de le voir réaliser une nouvelle adaptation du dramaturge dans un futur pas si lointain. Quant à la pièce qu’il souhaiterait adapter en animation, Branagh a déjà une idée précise, même si rien ne semble arrêté : Une évidence qui me venait souvent en tête quand je faisais Artemis Fowl est Le Songe d’une nuit d’été, simplement parce que l’utilisation de la magie par Shakespeare dans cette pièce est une si fantastique invitation à l’imagination humaine. Et donc le monde des effets spéciaux, tel qu’on le connaît, peut trouver un moyen d’interpréter les paroles de Puck, quand il dit «J’entourerai d’une ceinture la Terre en 40 minutes », d’une façon qui pourrait donner toutes sortes de frissons cinématiques. Je pourrais la faire en animation ou en IMAX animation, qui sait. Branagh a donc été généreux en détails sur ses possibles projets d’adaptation à venir. Les fans devraient donc être contents d’apprendre qu’il contemple bel et bien l’idée de réaliser une pièce de Shakespeare en animation, en plus d’un éventuel Roi Lear en prise de vues réelles. En attendant, on pourra découvrir les deux nouveaux films du réalisateur. Artemis Fowl sera disponible à partir du 12 juin sur Disney+ et Mort sur le Nil sortira le 7 octobre prochain dans les salles.