Kevin Costner : 19 ans après "Open Range", il va réaliser un nouveau western !

19 ans que Kevin Costner n'a plus délivré la moindre réalisation. Cette pénurie va prendre fin car la star américaine prépare son quatrième long-métrage, dans lequel il tournera également. Pour ne pas changer par rapports à ses précédents, c'est sur un western qu'il planche.

Kevin Costner de retour à la réalisation

Kevin Costner a un CV comme acteur qui parle pour lui. Comme tant d'autres, il a eu envie de passer derrière la caméra. Sa carrière en tant que réalisateur tient seulement sur trois films. Ils ont tous un point commun : ce sont des westerns. Tout a commencé avec le cultissime Danse avec les loups. Il a ensuite vécu une véritable débandade avec Postman, autant sur le plan critique que commercial. Une expérience douloureuse, qui n'a pas coupé ses envies de mise en scène. 6 ans après, il mettait tout le monde d'accord avec le formidable Open Range et, depuis, sa filmographie comme réalisateur a cessé. 19 ans après, Kevin Costner s'apprête à revenir aux commandes d'un nouveau projet : Horizon.

On vous le donne en mille, il s'agit encore une fois d'un western ! L'information a été révélée par The Hollywood Reporter, qui révèle au passage plusieurs détails. La production débutera en août prochain et Kevin Costner tiendra également le rôle central, en plus d'être producteur. Son implication sur plusieurs plans prouve que ce long-métrage lui tient à coeur. L'intrigue se déroulera durant la conquête de l'ouest américain. Une période lors de laquelle les locaux amérindiens ont été colonisés. Le cinéma s'est déjà emparé de ce pan d'histoire dans de nombreuses oeuvres. On n'en sait hélas guère plus sur les contours du scénario, si ce n'est qu'il s'étendra sur plusieurs années.

Open Range ©Pathé Distribution

Quand débute le tournage ?

Si on laisse de côté le plantage Postman, force est de constater que Kevin Costner est un fabuleux metteur en scène. Nous sommes donc plus que curieux à l'égard de son Horizon. Sentiment renforcé par le fait que le genre du western est très loin d'être présent en masse sur les écrans. Kevin Costner ne l'a d'ailleurs pas quitté depuis tout ce temps puisqu'on l'a vu dans la série Yellowstone, qui est un western à une époque contemporaine. Le tournage d'Horizon étant prévu cet été, la sortie devrait intervenir en 2023.