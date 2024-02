Kevin Costner a une surprenante référence française pour son nouveau western

En 2016, alors qu'il évoquait son projet de saga "Horizon", Kevin Costner expliquait vouloir réaliser plusieurs films et les sortir à intervalles proches et réguliers, avec pour exemple deux célèbres films français des années 80.

Horizon, le retour de Kevin Costner

On pourra découvrir cette année les deux premières parties du grand western de Kevin Costner : Horizon. C'est un événement, parce que le célèbre acteur fait son retour à la réalisation, vingt ans après Open Range. Le western lui réussit, puisqu'en 1990 il a réalisé un monument du genre, Danse avec les loups, couronné entre autres de sept Oscars, dont celui de Meilleur film et de Meilleur réalisateur. S'il n'a pas réédité une performance comparable avec Open Range, sorti en 2004 en France, ce dernier a néanmoins été très bien reçu par le public et la critique.

Lt. John J. Dunbar (Kevin Costner) - Danse avec les loups ©AMLF

Au vu de ce pedigree, c'est donc avec une certaine impatience que les deux films Horizon sont attendus, le premier le 28 juin et le deuxième le 16 août 2024.

Jean de Florette et Manon des sources en référence

Horizon, qu'il faut appréhender comme une saga, compte déjà deux films et devrait en avoir un troisième, prévu pour 2025, pour une durée totale avoisinant les 10h. Ce projet est un projet au long cours pour Kevin Costner, qui en parlait déjà dans une interview accordée à Variety en 2016.

Dans cette interview, interrogé sur la forme - série TV ou film - qu'il donnera à ce qui n'est alors qu'un projet en développement, il explique :

Peut-être que je vais en faire trois films. Il y a un quatrième aussi, donc c'est vraiment une saga. (...) Je pourrais faire une série, mais je pourrais aussi faire, tous les six mois, de grands westerns liés les uns aux autres, comme Jean de Florette et Manon des sources, où il y a une continuité.

Jean de Florette ©AMLF

Oui, vous avez bien entendu et lu, c'est bien au diptyque réalisé par Claude Berri en 1986 que Kevin Costner fait référence, Jean de Florette et Manon des sources, sorti à trois mois d'intervalle. Les deux films avaient à l'époque eu un retentissement international, et affichaient à leur casting des talents comme Yves Montand, Daniel Auteuil, Gérard Depardieu et Emmanuelle Béart. Ainsi, au moment où Kevin Costner donnait cette interview, soit 30 ans après la sortie dans les salles de Jean de Florette et Manon des sources, le souvenir qu'il en gardait était encore assez vif pour qu'il s'en inspire pour son projet Horizon.