Kevin Costner va faire son Point Break (avec de l'horreur)

Kevin Costner ne perd pas de temps et a déjà un nouveau projet pour l'après "Horizon" : un thriller avec un groupe de surfeurs et une tribu chasseuse de têtes.

Kevin Costner, des plaines aux vagues

Kevin Costner n'est pas du genre à se laisser abattre. Malgré l'échec critique et commercial du premier film de sa saga western Horizon, et le même cas de figure qui se profile pour Horizon : une saga américaine - chapitre 2, l'acteur et réalisateur va bien poursuivre.

Hayes Ellison (Kevin Costner) - Horizon ©Warner Bros.

Comment ? Il ne sait pas exactement mais il compte bien faire le troisième film - quatre sont initialement prévus -, comme déclaré au Festival de Venise 2024 : "Je ne sais pas aujourd'hui comment je vais le faire, mais je vais le faire".

Et quoi qu'il arrive ensuite, quatrième film ou pas, il a déjà un nouveau projet prévu : le thriller Headhunters.

Du surf et une tribu de chasseurs de têtes

Comme rapporté par Deadline, Kevon Costner va ainsi produire, co-écrire et tenir le premier rôle de Headhunters. Ce film sera la première réalisation du directeur de la photographie Steven Holleran, qui a récemment travaillé sur Sympathy for the Devil.

Kevin Costner incarnera dans Headhunters un expatrié américain à Bali, fatigué et au passé mystérieux. Alors qu'il rassemble un groupe de surfeurs pour trouver la vague parfaite sur une île inconnue, ils vont se retrouver face à une ancienne tribu de chasseurs de têtes...

Un peu de Point Break avec le surf et la "vague parfaite", et vraisemblablement un traitement tendance horrifique de cette confrontation puisque cette tribu locale a pour tradition de conserver les têtes coupées de ses ennemis.