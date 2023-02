Kevin Costner rend hommage à Whitney Houston dans un discours pour Clive Davis

Kevin Costner a offert un beau discours pour rendre hommage au célèbre producteur Clive Davis. Il en a profité pour évoquer Whitney Houston, sa partenaire dans "Bodyguard", et révélée par Clive Davis.

Kevin Costner en bodyguard de Whitney Houston

La carrière de Kevin Costner aura été marquée par de nombreuses œuvres notables. On pourrait citer Les Incorruptibles (1987), JFK (1992), Danse avec les loups (1991) ou encore Robin des bois (1991). Mais dans l'esprit du grand public, c'est peut-être Bodyguard (1992) qui revient le plus souvent. Un film mythique marqué par la présence inoubliable de Whitney Houston.

Dans le film, la chanteuse jouait presque son propre rôle en interprétant Rachel Marron, une chanteuse pop harcelée par un fan. Son entourage fait alors appel à Frank Farmer (Kevin Costner), un garde du corps extrêmement professionnel. Et si ses méthodes vont d'abord agacer Rachel, inconsciente du danger qui la guète, elle va finir par se rapprocher de lui.

Kevin Costner et Whitney Houston - Bodyguard ©Warner Bros

Bodyguard est un thriller romantique prenant et important pour l'époque. Comme raconté dans Whitney (2018), le documentaire sur l'artiste musicale, le long-métrage de Mick Jackson est un des rares à mettre en scène une romance entre une femme noire et un homme blanc, et tourne cela à la manière de grands classiques du cinéma hollywoodien. Pour cette raison, mais aussi pour la belle prestation de Whitney Houston, sa musique et son destin tragique, Bodyguard reste à part.

L'importance de Clive Davis

C'est donc assez logiquement que Kevin Costner a accepté de se rendre au Clive Davis' pre-Grammy gala. Durant cette soirée, l'acteur a offert un discours (via Variety) à l'attention du célèbre producteur. Mais Costner n'a pas fait que l'éloge de Clive Davis. Ce dernier ayant découvert Whitney Houston et l'ayant accompagnée pendant une grande partie de sa vie, c'est tout logiquement que l'hommage de l'acteur s'est également porté sur sa partenaire dans Bodyguard.

Après une longue introduction, Costner a avoué ne pas connaître Clive Davis aussi bien que les gens présents dans la salle. Et, qu'en apparence, tous les deux n'ont pas grand chose en commun si ce n'est leur goût pour la musique, et le fait d'avoir été "frappés par Whitney la première fois (qu'ils l'ont) vue".

Notre chemin l'un vers l'autre a commencé le jour où Lawrence Kasdan m'a donné le scénario de Bodyguard et le jour où Clive a signé Whitney Houston. Whitney allait être notre point commun.

Il a poursuivi en évoquant l'importance de Whitney Houston dans la réussite du film :

Pour Clive, Bodyguard sera toujours à propos de la chanteuse, à propos de Whitney. Et ça me convenait. Ma mère avait sa propre vision des choses, mais je lui ai demandé de ne pas s'en mêler. Car dans ce cas, Clive avait raison. Si Whitney n'avait pas réussi, le film n'aurait pas marché.

Enfin, après des éloges sur le travail de Clive Davis et son apport à la musique, Kevin Costner a conclu d'une manière tristement belle :