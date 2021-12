Kevin Feige confirme que Charlie Cox sera de nouveau Daredevil dans le MCU

C'est donc officiel, on connaît le nom du prochain acteur qui incarnera Daredevil dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Sans surprise, il s'agira de Charlie Cox, qui restera donc le visage du Diable de Hell's Kitchen.

Daredevil : Charlie Cox restera dans la peau du personnage

Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, vient officiellement de confirmer (via Screenrant) que Charlie Cox va rester dans le rôle de Daredevil. Le comédien a endossé le rôle du justicier aveugle en 2015, à l'occasion de la première saison de la série Daredevil sur Netflix. Après trois saisons et une apparition dans la série The Defenders, Marvel et Netflix ont annulé toutes ces séries, laissant les différents interprètes de ces personnages dans le doute et le floue.

Matt Murdock (Charlie Cox) - Daredevil ©Netflix

Alors qu'il était clair que Charlie Cox n'allait pas revenir pour une saison 4 de Daredevil, les fans ont commencé à se poser des questions. Les spectateurs ont commencé à faire entendre leurs voix : Charlie Cox doit revenir dans la peau du justicier de Hell's Kitchen dans le MCU ! Kevin Feige a fini par entendre ces prières et vient donc d'officialiser le retour de Charlie Cox dans la peau de Daredevil.

Mais pour quel film ?

Dans une récente interview avec Cinemablend, Kevin Feige a confirmé que Marvel Studios choisira Charlie Cox pour incarner Daredevil si le personnage devait apparaître à l'avenir. Il convient donc de noter qu'une future apparition du super-héros aveugle dans le MCU n'a pas encore été confirmée. Le grand manitou de Marvel Studios a simplement affirmé qu'aucune refonte du personnage n'est à prévoir. Si le MCU a besoin de Daredevil, ils rappelleront Charlie Cox :

Si vous deviez voir Daredevil dans les productions à venir, Charlie Cox serait l'acteur dans la peau de Daredevil. Où, quand, et comment, tout cela reste à voir.

Mais ce genre de déclaration suggère cependant que le personnage pourrait revenir dans un futur proche. Daredevil est au centre des attentions depuis l'arrêt de la série Netflix. Il se murmure depuis quelques temps que le héros aveugle pourrait apparaître dans Spider-Man : No Way Home pour défendre Peter Parker. Mais également dans la série She-Hulk, aux côtés de Jennifer Walters, elle aussi avocate. Autre suggestion, une courte apparition dans la série Hawkeye actuellement diffusée sur Disney+, n'est pas à exclure.

En effet, certaines rumeurs annoncent l'apparition prochaine du Caïd dans le show de Jonathan Igla. Et qui dit Wilson Fisk, dit obligatoirement Daredevil. C'est en tout cas une excellente nouvelle, pour les fans évidemment, mais aussi pour Charlie Cox, qui adore le rôle de Matt Murdock. Et si le Diable de Hell's Kitchen n'est pas rebooté, il y a encore également une chance pour les autres personnages Marvel/Netflix. Est-ce que le MCU prévoit ainsi de ramener Jon Bernthal en Punisher, Mike Colter en Luke Cage, Krysten Ritter en Jessica Jones et Finn Jones en Iron Fist ? L'avenir nous le dira...