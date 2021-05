Kevin Spacey retrouve un rôle au cinéma dans un film italien

Cela faisait un moment qu’on n’avait pas eu de ses nouvelles… Banni d’Hollywood suite aux accusations d’agressions sexuelles dont il a fait l’objet, Kevin Spacey semble disposer d’une seconde chance en Europe. On le retrouvera ainsi au casting de "L'uomo che disegno Dio", film indépendant réalisé par Franco Nero.

Accusations de harcèlement et retraite pour Kevin Spacey

Dans le sillage de l’affaire Weinstein, le mouvement #MeToo a pris de l’ampleur ces dernières années pour libérer la parole de celles et ceux qui ont été les victimes de nombreux abus sexuels et moraux au sein de l’industrie du cinéma. Parmi elles, se trouve l’acteur Anthony Rapp qui lâche une vraie bombe en octobre 2017. Ainsi, l’acteur vu dans Star Trek : Discovery annonce durant une interview que Kevin Spacey lui aurait fait des avances sexuelles alors qu’il n’était qu’un ado, tandis que la star était majeure. Dans le même temps, plusieurs membres de l’équipe de la série House of Cards rapportent le comportement jugé toxique du comédien.

Frank Underwood (Kevin Spacey) - House of Cards ©Netflix

Malgré ses excuses envers Rapp (très maladroites toutefois, puisqu’il affirme ne plus se souvenir de ce qu’il s’est passé), Spacey va être pris dans l’œil du cyclone. En effet, en plus de voir d’autres victimes l’accuser d’être un prédateur sexuel, l’acteur va se retrouver éjecté de la dernière saison d’House of Cards, dont il est pourtant la star incontestée depuis le début de la série. Ridley Scott, qui avait tourné avec Spacey Tout l'argent du monde, va même refaire toutes les scènes où il devait apparaître, le remplaçant par Christopher Plummer ! Autant dire que depuis 2017, sa carrière est au point mort.

Petit rôle pour grand come-back

La dernière apparition de Kevin Spacey dans un long-métrage remonte à 2018 et Billionnaire Boys Club. Un flop critique et commercial, suite au scandale de l’époque. Autant dire que l’acteur n’est plus en odeur de sainteté à Hollywood. Par conséquent, il a choisi d’aller se refaire une santé en Italie, où il va être dirigé par Franco Nero. Ce dernier est bien connu pour son rôle dans le western Django, et qui a accepté de faire un cameo dans Django Unchained. L’époux de Vanessa Redgrave a donc décidé de donner sa chance à l’acteur, qu’il considère comme un des grands de cette industrie :

Je suis très heureux que Kevin ait accepté de participer à mon film. Je considère que c’est un grand acteur et je suis impatient de commencer le tournage.

Kevin Spacey devrait toutefois disposer d’un petit rôle : celui d’un policier, tandis que Nero endossera le rôle principal. L'uomo che disegno Dio suivra un artiste aveugle qui est capable de réaliser des portraits authentiques en se basant uniquement sur la voix de ses modèles.