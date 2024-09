Netflix : ce film d'action sur une tueuse à gages a cartonné en 2023 et va avoir un spin-off

Énième production sud-coréenne proposée par Netflix en mars 2023, "Kill Bok-soon" va se dériver avec un spin-off, qui restera dans le même univers que la tueuse à gages du premier film.

Kill Bok-soon : tueuse à gages et mère célibataire

Voilà près d'un an et demi que Netflix a mis en ligne Kill Bok-soon (31 mars 2023). Le film coréen avait d'abord été sélectionné hors compétition dans la section « Berlinale Special » de la Berlinale 2023, avant d'atterrir sur le service de streaming. Sur le papier, la proposition de Byun Sung-hyun (Sans pitié, Kingmaker) était intéressante. Le long-métrage suit Gil Bok-soon (Jeon Do-yeon), une tueuse à gages réputée, qui travaille pour la plus importante agence de tueurs. Mais en plus d'être la meilleure dans son domaine, Gil Bok-soon est aussi une mère célibataire qui élève sa fille Jae-young (Kim Si-a). Dans ce rôle, la tueuse excelle beaucoup moins, puisque son adolescente la rejette et n'ose pas lui avouer son homosexualité. Décidée à prendre sa retraite pour mieux s'occuper de sa fille, Bok-soon va évidemment s'attirer des ennuis.

Kill Bok-soon ©Netflix

Malgré une ambiance Au revoir à jamais (1996), Kill Bok-soon ne nous avait pas vraiment convaincus (voir notre avis). Par contre, le long-métrage avait attiré du monde sur Netflix. Durant sept semaines, le film s'était placé dans le top 10 global des productions non-anglophones. Il s'était également positionné dans le top 10 des films du moment dans 84 pays. Même si la plateforme n'a pas communiqué des chiffres, le score a convaincu la production d'agrandir l'univers de Kill Bok-soon avec un spin-off.

Le spin-off Mantis en préparation

Deadline a relayé cette information de Netflix en indiquant que ce film est pour le moment titré Mantis (titre provisoire). De nouveaux personnages seront au centre de l'histoire, interprétés par Yim Si-wan (Unlocked), Park Gyu-young (Sweet Home) et Jo Woo-jin (Alienoid). Le premier jouera Han-wool, un assassin surnommé Mantis et employé par MK (la même entreprise que dans Kill Bok-soon). Dans le film précédent, son nom était évoqué. On apprenait que cet homme était alors en vacances. C'est de retour de ses congés qu'il rencontrera les autres protagonistes. Une nouvelle apprentie du nom de Jae-yi (Park Gyu-young) et ancienne amie de Mantis. Jo Woo-jin sera lui Dok-go, un tueur légendaire à la retraite et nouveau président de MK.

Byun Sung-hyun ne reviendra pas à la réalisation. Ce rôle a été confié à Lee Tae-sung, assistant-réalisateur et co-scénariste de Kill Bok-soon. Aucune date de sortie n'a été précisée pour Mantis.