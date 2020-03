Kill Switch : Jon Hamm et Sebastian Stan dans le prochain Steven Soderbergh ?

Les acteurs Jon Hamm et Sebastian Stan seraient en pourparlers pour rejoindre le prochain film de Steven Soderbergh. Intitulé Kill Switch, le film se concentrera sur le milieu criminel des années 1950.

Jon Hamm et Sebastian Stan pourraient être au casting du prochain film de Steven Soderbergh. Intitulé Kill Switch, le long-métrage racontera les aléas du milieu criminel de Détroit dans les années 1950. Pour le moment, le casting serait déjà composé d’un trio imposant : John Cena, Don Cheadle et Josh Brolin.

Kill Switch est décrit comme un drame centré sur le milieu du crime des années 1950. Jon Hamm, s’il a le rôle, incarnera le policier principal de l’histoire. Quant à Sebastian Stan, s’il en engagé, il jouera l’un des criminels principaux. Le film devrait se tourner cet été et est produit par Casey Silver, sur un scénario de Ed Solomon. Kill Switch suivra trois criminels qui effectuent une effraction de domicile. Plus tard, alors que la mission tourne mal, ils devront vérifier s’ils n’ont pas été trahis.

Deux nouveaux arrivants

Jon Hamm est célèbre pour son interprétation de Don Draper dans la série Mad Men. Mais depuis quelques temps, sa carrière au cinéma ne cesse de décoller. Dernièrement, il est apparu dans de nombreux films comme Le Cas Richard Jewell, Sale Temps à l’Hôtel El Royal, ou encore Baby Driver. Il sera prochainement à l’affiche de Top Gun : Maverick. Il est fort probable qu’il vienne remplacer Josh Brolin, trop accaparé par sa série Outer Ranger, pour tourner dans Killer Switch.

Quant à Sebastian Stan, il est évidemment Le Soldat de l’Hiver au sein du Marvel Cinematic Universe. Un rôle qu’il reprendra d’ailleurs dans la future série Falcon & The Winter Soldier à paraître cet été sur Disney+. Quand il ne joue pas les super-héros il apparaît dans des films plus confidentiels comme Destroyer, Logan Lucky ou Moi, Tonya.

Ces deux acteurs seraient en tout cas en négociations pour jouer dans le prochain film de Steven Soderbergh. Ce dernier devait prendre sa retraite il y a quelques années, après Effets Secondaires. Mais le cinéaste n’a pas tenu sa parole et est revenu avec des films tournés à l’iPhone comme Paranoïa et des productions Netflix dont la dernière en date est The Laundromat.

Kill Switch n’a pas encore trouvé de distributeur mais tout porte à croire que Steven Soderbergh va se tourner vers HBO, grâce à un récent contrat qu’il a passé avec la chaîne. Son prochain film, Let them all talk, à venir en mai, devrait déjà être distribué par HBO.