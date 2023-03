Killers of the Flower Moon : le film de Martin Scorsese est un chef-d'oeuvre selon Leonardo DiCaprio

Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio se retrouvent pour un sixième long-métrage avec "Killers of the Flower Moon". Le comédien a d'ores et déjà qualifié le film de chef-d'oeuvre.

Killers of the Flower Moon : there will be blood

Quatre ans après The Irishman, Martin Scorsese s'apprête à faire son retour avec Killers of the Flower Moon. Un long-métrage adapté de l'ouvrage éponyme du journaliste américain David Grann, qui revient sur les meurtres de la tribu Osage en Oklahoma au début des années 20. Une série de crimes commis par l'éleveur William Hale (Robert De Niro) ainsi que ses neveux Ernest (Leonardo DiCaprio) et Bryan Burkhart (Scott Shepherd) afin de récupérer le pétrole découvert sur leurs terres.

Lily Gladstone, Jesse Plemons, John Lithgow et Brendan Fraser complètent la distribution. Le film marque la dixième collaboration entre Martin Scorsese et Robert De Niro (si l'on met de côté La Liste noire et Gang de requins dans lesquels le réalisateur joue et prête sa voix), et la sixième entre le cinéaste et Leonardo DiCaprio après Gangs of New York, Aviator, Les Infiltrés, Shutter Island et Le Loup de Wall Street. Il permet par ailleurs aux deux comédiens de se redonner la réplique après Blessures secrètes et Simples secrets.

Blessures secrètes ©Warner Bros.

Un chef-d'oeuvre selon Leonardo DiCaprio

Lors d'une masterclass organisée au Doha Film Institute, au Qatar, la costumière Jacqueline West a évoqué sa participation à Killers of the Flower Moon, "l'expérience la plus incroyable de (sa) carrière dans le cinéma". Elle a expliqué en avoir parlé avec Leonardo DiCaprio, qui aurait déjà eu la chance de voir le résultat final. Et l'acteur n'aurait pas tari d'éloges à l'égard du long-métrage :

J'en parlais à Leo. Nous avons déjeuné avant que je vienne ici. Il m'a dit : "Jackie, je pense que nous avons travaillé sur un chef-d'oeuvre". Je pense que quand Leo dit ça, ce n'est pas rien. Il ne dit pas ça à la légère. Il est dans le métier depuis qu'il est tout jeune.

De quoi renforcer l'attente autour du film, dont la sortie est prévue sur Apple TV+, mais qui ne dispose pas encore d'une date.