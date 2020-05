Killers of the Flower Moon : le prochain Scorsese se fera avec Apple

Le prochain film de Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon", fait peur à la Paramount à cause du budget fou réclamé par le talentueux metteur en scène. Pour ne pas tronquer sa vision et lui donner l'enveloppe nécessaire, un partenariat avec Apple se met en place.

Martin Scorsese commence à avoir des goûts de luxe. Son expérience coûteuse chez Netflix pour The Irishman lui donne envie de réclamer encore plus pour Killers of the Flower Moon. Mais la Paramount a essayé de calmer le jeu, refusant tout logiquement de balancer plus de 200 millions de dollars. Tout Scorsese qu'il est, difficile de lui donner autant pour un projet qui n'est absolument pas certain d'être au minimum remboursé au box-office.

The Hollywood Reporter dévoile que, pour palier à ça, un accord entre le studio et Apple serait quasiment trouvé pour financer le film selon les hautes exigences du metteur en scène. Une alliance qui fait suite à un précédent rapport selon lequel Netflix et la marque à la pomme étaient approchés pour aider à monter Killers of the Flower Moon après les réticences de la Paramount. Netflix était effectivement sur le coup, comme la MGM, mais c'est bien Apple qui va remporter le lot. Néanmoins, la diffusion reste prévue au cinéma, avec la Paramount pour le distribuer.

Où passera tout cet argent ?

Comment expliquer qu'une telle alliance soit nécessaire alors qu'on ne parle même pas d'un blockbuster et que la Paramount a les reins solides ? Cette dernière avait l'intention de ne pas mettre plus de 180 millions sur la table. Une somme déjà très confortable. Mais Martin Scorsese avait besoin de plus - on parle d'environ 225 millions. Pour arriver aussi haut, il faut prendre en compte le cachet des talents impliqués. Leonardo DiCaprio et Robert De Niro prendraient 35 millions rien qu'à eux deux. Ajoutons à ça 20 millions pour le réalisateur et on grimpe déjà à 55 ! Pour le reste, il faut des ressources afin d'emballer ce thriller qui se déroule dans le passé, avec la part de reconstitution que cela implique, plus tous les moyens nécessaires pour la mise en scène, la technique et les différents départements.

Adaptation du roman éponyme signé David Grann, Killers of the Flower Moon se passe dans les années 20 quand une tribu amérindienne est victime d'une série de meurtres probablement liée à la découverte de pétrole sur leurs terres. Le FBI se retrouve sur l'enquête pour découvrir la vérité. Aucune date de sortie n'est encore annoncée.