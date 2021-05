Killers of the Flower Moon : Leonardo DiCaprio méconnaissable sur la première image du nouveau Scorsese

Martin Scorsese a visiblement abandonné les salles et se tourne vers les plateformes de SVOD pour continuer sa carrière. Après "The Irishman" sur Netflix, c'est Apple TV+ qui proposera "Killers of the Flower Moon", son ambitieux western avec Leonardo DiCaprio. La star s'affiche sur la toute première image du film.

Killers of the Flower Moon : Martin Scorsese file sur Apple TV+

Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio, voilà un duo qui fonctionne. Les rencontres entre le metteur en scène et l'acteur donnent toujours des mémorables moments de cinéma. Les savoir de retour au travail ensemble pour Killers of the Flower Moon nous comble de joie. Le film est tiré du roman éponyme écrit par David Grann et va en reprendre la complexe trame principale. Dans les années 20, des membres d'une tribu amérindienne sont assassinés dans l'Oklahoma. Il se pourrait que ces événements aient un rapport avec le pétrole qui se trouve sous la terre où se trouvent ces Osages. La FBI, alerté par ce qui se passe, se rend sur place pour essayer d'en savoir plus.

Pour mettre en images ce projet, Martin Scorsese n'y est pas allé avec le dos de la cuillère et a réclamé une enveloppe de 200 millions de dollars. Il faut dire que sa précédente expérience avec Netflix, pour The Irishman, a aiguisé ses exigences de travail. C'est Apple TV+ qui a récolté le bébé, en acceptant de répondre à sa demande. Énorme coup pour la plateforme, qui a encore du mal à pleinement s'imposer sur le marché. Pour la deuxième fois de suite, on ne pourra pas découvrir le nouveau Martin Scorsese sur grand écran.

Déjà une première image

En plus de Leonardo DiCaprio, le metteur en scène a convoqué un de ses acteurs fétiches : Robert De Niro. Jesse Plemons et Lily Gladstone ont, eux aussi, décroché des rôles majeurs. À la mi-avril, le tournage avait pu débuter et, quelque semaines après, Vanity Fair a l'honneur de nous présenter la toute première image officielle de Killers of the Flower Moon !

Killers of the Flower Moon ©Apple TV+

Leonardo DiCaprio est presque difficilement reconnaissable avec ses kilos en moins et son visage creusé. Il incarne Ernest Burkhart, un homme qui ne va pas laisser insensible Mollie Burkhart (Lily Gladstone), une membre des Osages. Le plan ne dit pas grand chose sur le film mais il installe une ambiance. Bien qu'aucune date de sortie ne soit encore annoncée, Killers of the Flower Moon est placé très haut sur la liste de nos attentes. Martin Scorsese n'a guère d'équivalent dans l'industrie quand il s'agit de constituer des grandes fresques complexes. On le dit sans sourciller : il y matière à obtenir un très grand film.