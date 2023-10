Killers of the Flower Moon : l'inspiration étonnante de Martin Scorsese

Le nouveau film de Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon" dure presque 3h30. Une durée et un rythme qu'il assume entièrement, et pour lesquels il a été influencé par un jeune réalisateur de films d'horreur.

Martin Scorsese, l'inspiration de la jeunesse

Le 18 octobre sort le nouveau film et nouveau chef-d'oeuvre de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon. Une oeuvre dantesque, une somme, une grande tragédie américaine qui se déroule sur 3h26. Une durée imposante donc, et un rythme plus lent, plus patient que ce que le public est habitué à expérimenter. Récemment, Christopher Nolan a lui-même fait dans la longueur avec Oppenheimer, avec pile 3h pour son grand drame biographique. Interrogé à ce sujet dans le Hindustan Times, Martin Scorsese a expliqué qu'il ne voulait entendre aucune critique sur la durée de son nouveau film.

Les gens disent que c'est 3h, mais franchement, vous pouvez vous asseoir devant la télé et regarder quelque chose pendant 5h. Et puis, beaucoup de gens vont voir des pièces de théâtre pendant 3h30. Il y a de vrais acteurs sur scène, vous ne pouvez pas vous lever et vous promener. On y accorde du respect. Accordez du respect au cinéma.

Tournage de Killers of the Flower Moon ©Paramount Pictures

Déjà en 2019, Martin Scorsese avec The Irishman proposait un film de 3h29. Le réalisateur prend donc son temps, et pour signifier que cela n'a rien de capricieux ou d'original, il fait référence à un jeune réalisateur contemporain dont il assume l'inspiration. C'est ainsi dans les colonnes de The Irish Times qu'il a déclaré :

J'aime beaucoup le style et le rythme des bons films d'horreur comme "Midsommar" et "Beau is afraid" d'Ari Aster. Le rythme de ces films renvoie aux séries B de Val Lewton, à "La Féline" ou "Vaudou" de Jacques Tourneur. Simplement aller un peu plus doucement. Un peu plus calmement. Je voulais absolument laisser des scènes qui ne servaient pas à la narration (pour Killers of the Flower Moon, ndlr), des scènes sur la culture Osage - avec des coutumes, comme les noms donnés aux bébés, les funérailles et les mariages - pour qu'on puisse comprendre un peu plus qui ils étaient.

Une question de rythme autant que de durée

Il est intéressant de noter que les films de Jacques Tourneur cités sont tous les deux des films d'une courte durée, puisque La Féline comme Vaudou font tous deux environ 1h10. Dans le cas d'Ari Aster, son deuxième et troisième films font eux respectivement 2h27 et 2h59.

Midsommar ©A24

Ainsi, Martin Scorsese veut souligner que le rythme du récit est peut-être plus important que la durée "pure" du film. En effet, Midsommar n'apparaît jamais comme long, alors qu'à l'inverse un film comme John Wick : Chapitre 4 (2h49) peut lui sembler très long. Rythme, nombre de "moments" dramatiques qui ponctuent le récit, nervosité du montage... Autant de manières donc de conduire un récit et qui déterminent un ressenti différent pour chaque film, sans forcément de lien avec sa durée.