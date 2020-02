Killers of the Flower Moon : Martin Scorsese annonce que son prochain film sera un western

« The Irishman » l’aura occupé pendant un moment mais il est prêt à passer à autre chose. Le prochain film de Martin Scorsese sera « Killers of the Flower Moon », avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro au casting. Le réalisateur donne des nouvelles de son projet et le vend comme un western.

Plus la peine de présenter une sommité comme Martin Scorsese, qui sévit dans le cinéma américain depuis les années 60/70. Du haut de ses 77 ans, avec une filmographie longue comme le bras, il a encore des choses à raconter. Prenez 3h30 de votre temps – si ce n’est pas déjà fait – pour vous lancer dans The Irishman, sa grande fresque criminelle débarquée en fin d’année dernière sur Netflix après une (très) longue attente. Scorsese se questionne sur des figures qu’il a maniées dans son cinéma et s’interroge sur son rapport à la vieillesse, conscient qu’il est plus proche de la fin que du début. Un essai majestueux, qui pourrait être vu comme testamentaire. Mais n’allez pas croire qu’il envisage de s’arrêter maintenant ! Pour sa prochaine expérience, il va mettre en scène l’adaptation de Killers of the Flower Moon, le bouquin de David Grann.

Son film éponyme reprendra la trame principale de l’auteur, en racontant une histoire tirée de faits réels à propos d’une série de meurtres dans les Osages, en Oklahoma. Plusieurs membres d’une tribu indienne sont retrouvés morts et cela a forcément un lien avec le pétrole qui se trouve sous leurs terres. Le FBI s’est attaquée à l’affaire et veut faire éclater la vérité. En plus d’un pitch terriblement aguicheur, le metteur en scène convoque deux acteurs qu’il connaît que trop bien : Leonardo DiCaprio et Robert De Niro.

Martin Scorsese vend Killers of the Flower Moon comme un western

Le tournage débutera le mois prochain et lors d’un entretien publié dans les Cahiers du cinéma, Scorsese explique qu’il va tourner le premier western de sa carrière avec Killers of the Flower Moon. Un détail qui était aisément compréhensible par avance, puisque l’intrigue se passe au début des années 1920.

On se dit que c’est un western. Ça se passe en 1921, 1922, en Oklahoma. Ce sont certainement des cowboys, mais ils ont des voitures, et aussi des chevaux.

Et comme souvent chez Scorsese, il sera question de lutte de pouvoirs, avec la pègre qui tire les ficelles. Ce film promet d’être riche, avec une vraie réflexion sur le développement des USA à cette période et la place des amérindiens dans une société qui ne les porte pas dans son coeur. Killers of the Flower Moon risque, comme The Irishman dernièrement, de s’imposer comme une fresque ample. On en attend pas moins de la part de Scorsese.

Aucune date de sortie n’est encore annoncée. Avec un tournage prochainement, une arrivée en début d’année 2021 est envisageable.