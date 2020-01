Killers of the Flower Moon : Martin Scorsese réunit Robert De Niro et Leonardo DiCaprio

C’est officiel : Robert De Niro et Leonardo DiCaprio se retrouveront devant la caméra de Martin Scorsese. Le cinéaste réunit ses deux acteurs fétiches pour la – presque – première fois à l’occasion de son prochain projet.

Robert De Niro est resté très longtemps l’acteur fétiche de Martin Scorsese, de 1973 avec Mean Streets jusqu’à la fin des années 1990 et l’excellent Casino. Le cinéaste a employé l’acteur à neuf reprises, et ce pour des énormes classiques du septième art comme Taxi Driver, Raging Bull ou encore Les Affranchis. Il l’a même retrouvé en 2019 pour The Irishman, en ce moment même en compétition pour les Oscars. Mais dans les années 2000, le réalisateur s’est trouvé un nouveau poulain en la personne de Leonardo DiCaprio. Avec cinq collaborations, le cinéaste a offert de très grands rôles à l’acteur de 2002 avec Gangs of New York à 2013 pour Le Loup de Wall Street. Pourtant, Martin Scorsese n’a jamais réuni ses deux acteurs fétiches dans un même film. Affront auquel il va remédier prochainement.

Une rencontre au sommet

Robert De Niro et Leonardo DiCaprio ne se sont rencontrés qu’à deux reprises. Une fois dans Blessures Secrètes, devant la caméra de Michael Caton-Jones. Et très brièvement à l’occasion de Simples Secrets de Jerry Zaks. Mais ces deux légendes du cinéma n’ont jamais tourné ensemble devant la caméra de leur mentor : Martin Scorsese. Enfin, en fait si, le temps d’une pub pour un casino. En 2015, le cinéaste a accepté de faire une publicité pour promouvoir les casinos du groupe Melco Crown Entertainment. À l’époque de sa sortie, le budget du clip s’élevait à plus de 70 millions de dollars. C’était alors le spot publicitaire le plus cher de tous les temps. Intitulé The Audition, le court film réunissait Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, et ce, devant la caméra de Scorsese.

Mais cette fois il s’agit d’un véritable film. Tout juste sorti de The Irishman, Martin Scorsese officialise son prochain projet et confirme la présence des deux acteurs. La rumeur court depuis l’été dernier, mais cette fois c’est confirmé.

Le long-métrage s’intitule Killers of the Flower Moon. Adapté de l’ouvrage éponyme du journaliste David Grann, le film sera centré sur une série de meurtres commis dans le comté d’Osage, en Oklahoma, au début des années 1920. Il s’agit d’une enquête du FBI chargée de découvrir l’identité du meurtrier de plusieurs membres d’une tribu indienne, qui a découvert du pétrole sur ses terres.

Le tournage devrait débuter en mars prochain. En décembre, Martin Scorsese avait déclaré qu’il envisageait de placer Robert De Niro dans la peau du criminel William Hale, tandis que Leonardo DiCaprio jouerait le policier Tom White. Le mois dernier Martin Scorsese s’est étendu sur le projet au micro de Sight & Sound :

Je travaille sur le script avec Eric Roth depuis quelques années maintenant. Nous sommes en train de le peaufiner et de le restructurer. Il est commode de faire une histoire policière, mais nous savons déjà tous ce que c’est. Je veux donc explorer autre chose.

Le long-métrage est attendu courant 2021 et réunira donc pour la première fois Robert De Niro et Leonardo DiCaprio devant la caméra de Martin Scorsese !