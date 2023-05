Killers of the Flower Moon : on a vu le nouveau Scorsese avec DiCaprio et De Niro

"Killers of the Flower Moon", le film tant attendu de Martin Scorsese avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, mais également Lily Gladstone, était présenté en avant-première mondiale au 76e Festival de Cannes. Voici ce qu'on en a pensé.

Martin Scorsese à Cannes

Killers of the Flower Moon était l'événement de ce 76e festival de Cannes. Longtemps on aura espéré (et Thierry Frémaux le premier) que le nouveau film de Martin Scorsese, produit par Apple TV+ mais distribué dans les salles le 18 octobre 2023 avant une mise en ligne sur la plateforme de streaming, allait rejoindre la compétition officielle. Mais c'est bien hors compétition que le long-métrage était présenté en avant-première mondiale ce 20 mai 2023.

Outre le fait qu'un film de Scorsese est toujours un événement en soi, celui s'avère tout de même particulier. D'abord pour la réunion de Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, collaborateurs de longue date du cinéaste, qui s'étaient déjà donnés la réplique dans Blessures secrètes (1993) et Simples secrets (1997) - mais jamais dans un film de Scorsese. Ensuite pour son sujet, qui permet au réalisateur de dépeindre à nouveau une part de l'Histoire. Plus précisément celle de l'Amérique et des Amérindiens aux Etats-Unis.

Killers of the Flower Moon : une œuvre sans faille

L'histoire de Killers of the Flower Moon est basée sur le livre La Note américaine de David Grann (également auteur de La Cité perdue de Z adapté par James Gray en 2016). Il se porte sur la tribu Osage qui, en Oklahoma, a trouvé sur ses terres du pétrole. Le peuple devint alors riche.

Mais dans les années 1920, William Hale (Robert De Niro), un éleveur et faux ami des Osages, organise alors les meurtres de plusieurs membres de la tribu dans le but de récupérer ces terres. Il convainc dans un premier temps son neveu, Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), revenu de la guerre après avoir occupé un simple poste de cuistot, de séduire et d'épouser une Osage, Mollie (Lily Gladstone). Car grâce à leur union, Ernest pourra hériter de ses terres. À condition que tous les membres de la famille de Mollie (et bien d'autres) décèdent "accidentellement"...

Killers of the Flower Moon ©Paramount Pictures

Martin Scorsese n'a pas lésiné sur les moyens (ceux d'Apple) pour mettre en scène cette grande fresque historique cachée derrière un film de crimes. Le réalisateur offre une superbe reconstitution de l'époque comme Hollywood n'en fait plus. Rien de nouveau en soi pour le réalisateur d'Aviator ou encore Gangs of New York, qui ici fait preuve d'une maîtrise sans faille.

Difficile de trouver des défauts sur la forme à Killers of the Flower Moon tant le cinéaste sait y faire. Il laisse planer durant le plus gros de son film une ambiance sombre, où le danger à tous les recoins pour les Osages se traduit notamment par la musique, avec le rythme d'une ligne de basse récurrente accompagnée d'harmonica.

Un casting de choix au service des Osages

Néanmoins, derrière la qualité visuelle à la hauteur des espérances, Killers of the Flower Moon est surtout une œuvre importante pour mettre en avant la culture amérindienne (comme on l'a rarement vue), et rendre justice aux Osages. Et pour cela, la durée imposante (3h26) se justifie (bien que des coupes auraient pu être envisagées).

Martin Scorsese trouve le juste équilibre entre une certaine forme de spectacle, avec des plans sublimes (un champ en feu rappelant Les Moissons du ciel), et une démarche politique qui paraît honnête - avec une belle apparition du réalisateur dans un épilogue génial. Son montage est pour cela crucial, tout comme sa manière de mettre en scène les meurtres, d'une froideur étonnante.

Killers of the Flower Moon ©Paramount Pictures

Enfin, que dire des prestations de ses comédiens stars ? Leonardo DiCaprio offre à nouveau une prestation habitée, passant d'un bêta manipulable à une vraie pourriture plus amoureux de l'argent que de sa femme. Robert De Niro en impose toujours autant, portant parfaitement son surnom de King dans le film et offrant ses mimiques typiques sans tomber dans la parodie.

Son personnage, véritable Parrain d'une fourberie terrifiante, lui va à ravir. Mais il ne faudrait pas oublier l'excellente Lily Gladstone, capable par son charisme, sa retenue, son sourire en coin, de voler parfois même la vedette à DiCaprio. Une héroïne magnifique au milieu des loups.

Killers of the Flower Moon était présenté au 76e Festival de Cannes hors compétition.