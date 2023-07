Killers of the Flower Moon : Robert De Niro dévoile son plan macabre dans un trailer brutal

"Killers of the Flower Moon" continue de se dévoiler à travers une nouvelle bande-annonce. Des images sur lesquelles Robert De Niro tente de convaincre Leonardo DiCaprio de commettre des crimes abominables.

Killers of the Flower Moon : du sang pour le pétrole

Adaptation de l'ouvrage éponyme du journaliste David Grann, Killers of the Flower Moon se concentre sur le massacre des membres de la tribu Osage, en Oklahoma, dans les années 1920. Lorsque du pétrole est découvert sur leurs terres, l'éleveur William Hale (Robert De Niro) est prêt à tout pour mettre la main sur cet or noir. Pour cela, il demande de l'aide à son neveu Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), qui se rapproche de Mollie (Lily Gladstone), membre de la tribu, dans l'espoir d'hériter de ses terres. À condition que les membres de sa famille décèdent "accidentellement".

Killers of the Flower Moon ©Paramount Pictures

Robert De Niro tente de convaincre Leonardo DiCaprio de le suivre dans son plan machiavélique pour récupérer "leur dû" dans la nouvelle bande-annonce de Killers of the Flower Moon, où les coups de feu retentissent, la méfiance gronde et la guerre entre plusieurs clans se prépare. Ces images introduisent également le personnage de Tom White (Jesse Plemons), enquêteur qui débarque avec la ferme intention de débusquer le ou les coupables.

Brendan Fraser et John Lithgow complètent la distribution de la nouvelle fresque criminelle de Martin Scorsese, qui réunit pour la première fois ses deux acteurs fétiches, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, si l'on met de côté le court-métrage The Audition. Killers of the Flower Moon est à découvrir au cinéma le 18 octobre 2023. En attendant, retrouvez la nouvelle bande-annonce en tête d'article.