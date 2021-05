Killers of the Flower Moon : Robert de Niro se blesse en plein tournage

Les fans de Robert de Niro ont eu droit à une belle frayeur ces derniers jours. Lors d'une promenade en marge du tournage de "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, Robert de Niro s'est sévèrement blessé.. Après quelques jours, il a pu donner de ses nouvelles et rassurer tout son monde.

Mauvaise chute

Deux ans après The Irishman, Robert de Niro collabore de nouveau avec son réalisateur fétiche Martin Scorsese pour les besoins de Killers of the Flower Moon. Une réunion au cours de laquelle l’acteur travaille par ailleurs avec Leonardo Di Caprio, lui aussi comédien régulier du metteur en scène italo-américain. Ce nouveau film confirme en tout cas que depuis le début des années 2010, Robert de Niro a repris du poil de la bête en travaillant sur des projets cinématographiques bien plus sérieux. Cela diffère de la décennie précédente où on avait l’impression que le célèbre acteur multipliait les navets comiques, dans le seul but de cachetonner. Avec Killers of the Flower Moon, c’est un nouveau défi très ambitieux dans lequel se lance l’acteur âgé de 77 ans.

Killers of the Flower Moon ©Apple TV+

Toutefois, le calendrier de sortie du film pourrait être bousculé suite à la sérieuse blessure de l’acteur, qui est actuellement en plein tournage. En effet, le 13 mai dernier, Robert de Niro a profité de son temps libre pour se promener en ville. Malheureusement, au cours de sa balade, l’acteur a brusquement chuté et a dû être transporté en urgence à l’hôpital. Une sérieuse blessure qui a effrayé les fans, d'autant plus qu’aucune nouvelle ne leur a été communiquée depuis cet incident. Heureusement, ce dimanche, l’acteur est enfin sorti de son silence.

De Niro donne des news

Ce dimanche, le célèbre acteur en a dit plus sur l’incident, lors de son entretien sur le site Indiewire :

Je me suis en quelque sorte déchiré un muscle au niveau de la jambe. J'ai juste marché sur quelque chose, et je suis tombé. La douleur était atroce, et maintenant, je dois réparer tout ça. Mais cela arrive, surtout quand on vieillit. Il faut se préparer aux imprévus. Mais cela reste gérable.

Robert de Niro a également tenu à préciser que son accident n’aurait aucune incidence sur la préparation du nouveau long-métrage de Martin Scorsese. En effet, non seulement, il était déjà prévu que l'acteur prenne des semaines de congé durant le tournage, mais il précise également que son rôle ne demande pas non plus une extrême mobilité :

Ce que je joue avec Scorsese dans Killers of the Flower Moon, c'est plutôt un personnage assez sédentaire. Je ne me déplace pas beaucoup, Dieu merci. Nous allons donc nous débrouiller. Je dois juste suivre une procédure, garder ma jambe droite dans une certaine position, et la laisser guérir.

C’est tout le mal qu’on souhaite à De Niro et à son film. Pour rappel, Killers of the Flower Moon sortira dans le courant de l’année 2022 au cinéma, et sur la plateforme Apple TV+.