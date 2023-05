Killers of the Flower Moon : un trailer sublime et inquiétant pour le film de Martin Scorsese

Des membres de la tribu Osage sont tués pour leur pétrole dans la bande-annonce de "Killers of the Flower Moon". Un film qui marque une nouvelle collaboration entre Martin Scorsese et ses deux acteurs fétiches : Leonardo DiCaprio et Robert De Niro.

Killers of the Flower Moon : une fresque qui s'annonce grandiose Le nouveau film de Martin Scorsese marque la réunion entre le cinéaste et ses deux acteurs fétiches : Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Si les deux comédiens se sont déjà donné la réplique dans Blessures secrètes et Simples secrets, il s'agit de leur première collaboration ensemble sous la direction du réalisateur, si l'on met de côté le court-métrage The Audition. Et ces retrouvailles s'annoncent sublimes. Basé sur l'ouvrage éponyme du journaliste David Grann, Killers of the Flower Moon raconte le massacre des membres de la tribu Osage en Oklahoma, dans les années 1920. Ces crimes ont été perpétrés par l'éleveur William Hale (Robert De Niro), avec la complicité de son neveu Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio). La bande-annonce du film laisse entendre que ce dernier est profondément tiraillé puisqu'elle dévoile des éléments de son histoire d'amour avec Mollie (Lily Gladstone), membre de la tribu qui découvre avec effroi l'un des meurtres, commis pour récupérer le pétrole découvert sur leurs terres. Killers of the Flower Moon ©Paramount Pictures Enchaînant les plans magnifiques qui promettent une reconstitution grandiose et une atmosphère désenchantée, la bande-annonce introduit également d'autres membres du casting, à commencer par Brendan Fraser et Jesse Plemons. Ces images viennent d'être révélées alors que le long-métrage sera présenté hors compétition au Festival de Cannes ce samedi 20 mai 2023. Killers of the Flower Moon est à découvrir dans les salles françaises dès le 18 octobre 2023, avant sa mise en ligne sur la plateforme Apple TV+.