Ce soir à la TV : l'autre monument du cinéma fantastique de Peter Jackson

En 2005, à la suite de sa trilogie "Le Seigneur des anneaux", Peter Jackson livre un nouveau chef-d'oeuvre du cinéma fantastique avec un projet dont il rêve depuis toujours : "King Kong". Un film qui, encore aujourd'hui, surpasse tous les films du genre.

Peter Jackson, génie du cinéma fantastique

Au tournant des années 2000, en seulement quatre petites années, le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson est devenu un cinéaste légendaire. Courtisé à la fin des années 90 par les studios américains, après une série de films remarqués, ce scénariste, réalisateur et par ailleurs spécialiste des effets spéciaux tourne en effet entre octobre 1999 et décembre 2000 l'inoubliable trilogie Le Seigneur des anneaux. Trois films monumentaux, sortis entre 2001 et 2003, couronnés par la critique et le public, qui envahit les cinémas. Pour un budget total de 281 millions de dollars, la trilogie rapporte 2,98 milliards au box-office mondial.

Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi ©New Line

King Kong, un projet obsédant pour Peter Jackson

Fort de cette réussite, il revient alors à un projet qu'il aurait dû tourner avant son adaptation de l'oeuvre de J. R. R. Tolkien, en développement dès le milieu des années 1990, mais qu'Universal avait alors abandonné à cause de projets concurrents, Godzilla (1998) et La Planète des singes (2001). Et ce projet, Peter Jackson en rêvait depuis son enfance : le remake du King Kong de 1933. Le dernier opus du Seigneur des anneaux sorti en décembre 2003, il se lance ainsi dans son King Kong, qu'il tourne entre mai 2004 et avril 2005.

New York, 1933. Ann Darrow est une artiste de music-hall dont la carrière a été brisée net par la Dépression. Se retrouvant sans emploi ni ressources, la jeune femme rencontre l'audacieux explorateur-réalisateur Carl Denham et se laisse entraîner par lui dans la plus périlleuse des aventures...

Ce dernier a dérobé à ses producteurs le négatif de son film inachevé. Objectif avoué : achever sous ces cieux lointains son génial film d'action. Mais Denham nourrit en secret une autre ambition, bien plus folle : être le premier homme à explorer la mystérieuse Skull Island et à en ramener des images. Sur cette île de légende, Denham sait que "quelque chose" l'attend, qui changera à jamais le cours de sa vie...

Un autre immense succès

Avec un casting flamboyant, composé notamment de Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Thomas Kretschmann et Andy Serkis qui prête ses mouvements et ses expressions au célèbre gorille - il était Gollum dans la trilogie du Seigneur des anneaux, King Kong est au moment de sa sortie le film le plus cher de l'histoire, avec un budget de production de 207 millions de dollars. Au sommet de son art, Peter Jackson réalise alors avec King Kong un très grand film fantastique, long de plus de trois heures, et qui rapportera plus de 556 millions de dollars au box-office mondial. Auxquels il faudra ajouter plus de 190 millions de dollars récupérés sur les ventes de DVD.

King Kong ©Universal Pictures

Côté critique, King Kong est aussi plébiscité, autant pour la perfection de ses effets spéciaux que pour les prestations du casting. Pour certains critiques, comme Peter Bradshaw de The Guardian, King Kong égale largement la performance cinématographique de la trilogie Le Seigneur des anneaux, voire l'excède.

King Kong est multi-récompensé, notamment aux Oscars 2006, où il obtient trois récompenses sur quatre nominations : Meilleur montage du son, Meilleur mixage sonore et Meilleurs effets visuels. Il n'est pas hyperbolique de considérer qu'il s'agit du meilleur film King Kong jamais réalisé, et que bientôt âgé de 20 ans, il tient toujours la dragée haute aux productions du MonsterVerse...